Se levanta el paro: los colectivos circularán con normalidad desde este sábado

, estuvieron 11 días sin servicio y debieron reorganizar sus rutinas para poder cumplir con sus tareas laborales, de estudio u otras.Esto ocurrió por el paro de actividades dispuesto por los choferes nucleados en UTA Entre Ríos, debido al no pago de sueldos por parte de la firma Buses Paraná (una agrupación de las empresas ERSA y Mariano Moreno) que tienen a su cargo la prestación.Sin embargo, tras arduas negociaciones, este viernes, la empresa depositó lo que faltaba del sueldo a los choferes y este sábado los colectivos volverán a circular con normalidad en Paraná y Área Metropolitana.Juan Diego Elsesser, secretario de Transporte de Entre Ríos, confirmó aque “la provincia tomó la decisión de llevar adelante la mesa de negociación entre las partes involucradas en el transporte, tanto en Paraná como Área Metropolitana.o, con total normalidad”.Durante el lapso que duró la medida de fuerza, hubo reuniones, negociaciones, gestiones y declaraciones cruzadas, pero los trabajadores del transporte, decidieron realizar durante una semana, un acampe en la sede de la empresa, ubicada en calle 3 de Febrero al 500 de Paraná.El secretario de Transporte de Entre Ríos informó que se pagó “lo que se les adeudaba., más los 100 mil pesos y ahora completaron el sueldo de marzo. Los dueños de la empresa fueron al lugar para comunicarles esta situación a los choferes y arreglar todo para que este sábado circule con normalidad”., que a la empresa le empiece a ingresar dinero por los usuarios. El lunes seguiremos las negociaciones para el resto”, agregó.Asimismo, dijo que “seguiremos trabajando. La intendenta de Paraná declaró que quiere separar lo que es Paraná del Área Metropolitana. Desde la Secretaría de Transporte se viene trabajando con los intendentes del Área Metropolitana en ese sentido. La capital provincial y el Área Metropolitana no pueden pasar por estos 11 días de paro que tuvimos. Hay que darle solución a los choferes como a los ciudadanos para que no tengamos que padecer estas situaciones”.“Si el servicio se reestablece con normalidad, el Área Metropolitana tendría solucionado el tema del transporte.”, remarcó.“En Paraná, caminar 20 o 30 cuadras, es complicado. Pero también hay que pensar en el Área Metropolitana, cuyos ciudadanos no tenían como llegar a la capital entrerriana a trabajar, a la escuela o a un turno médico”, finalizó.