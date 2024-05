Mario dio su última vuelta y afirma “voy a ser colectivero hasta que me muera”

“Era mi vocación”



La última vuelta y una ópera



Al usuario frecuente del servicio de transporte urbano de pasajeros, le puede resultar familiar el rostro de Mario Solaro, quien se subió a un colectivo por primera vez en el año 1989 y dio su última vuelta el último día hábil de abril de 2024.Cuando estaba por finalizar su último recorrido, su familia lo sorprendió. Su subieron a la unidad y su hermano Fabián cantó ópera, causando asombro entre los pasajeros.Desde su niñez, la vida de Mario Adrián Solaro estuvo rodeada de colectivos, ya que su papá y también sus hermanos fueron trabajadores del sector.“Mi papá entró de planillero en el año 1965 y hacía poco que la Línea 7 se había estirado hasta barrio San Roque; en el ‘76 entró Sergio, mi hermano mayor, después mi otro hermano Fabián, pero a él no le gustaba, tenía otra vocación y el último en ingresar fue Juan José”, recordó. A fines de 1989 fue su turno. “Empecé trabajando en negro, de planillero y después de colectivero”.“Conozco tres generaciones”, dice Mario con mucho orgullo a Lt14. “Yo me crie entre los colectivos, aprendí a caminar entre los colectivos, me encantaba y era mi vocación. Lo único que supe que quise ser en la vida, era ser colectivero; mis ídolos, mis súper héroes son colectiveros”, remarcó.Sobre su recorrido como colectivero, estuvo a bordo de las Líneas 7, 8, 2 y 16.Mario agradece mucho a sus hermanos el hecho de ser colectivero y afirma: “voy a serlo hasta que me muera”.“Hoy 30 de abril, este muchacho está haciendo la última vuelta de su trayectoria y como soy cantante lírico les voy a cantar”, con estas palabras, Fabián, hermano de Mario les anunciaba a los pasajeros sobre la jubilación de Solaro. Junto a otros familiares habían tomado la unidad en una de las últimas paradas del recorrido para sorprenderlo.