Cantante de ópera paranaense promociona festival en Moscú

El cantante de ópera, Fabián Solaro, fue una de las voces que más impacto generó en “Doroga Na Yalta” en Moscú, capital de Rusia, donde justamente es promocionada la edición 2024 con su performance de hace tres años atrás: “Lo interesante y lo lindo al día de hoy en el centro de Moscú aparece mi imagen junto a la estrella Ekaterina Guseva, promocionando el festival de este año”.



Sobre lo que representa para aquel país el evento internacional, precisó: “Alta es en Crimea, el 2021 fue el último que se hizo frente al Mar Negro. Ahora se hace en Moscú, a 20 mil kilómetros de distancia. Se trata de canciones patrióticas, donde el concurso implica cantar ese tipo de canciones y traducirlas al idioma de cada participante. Cuando me tocó a mí, me tocó hacer una traducción de la canción en ruso al español”.



Fue uno de los 15 finalistas hace tres años y recordó ese momento: “Este es un concurso internacional que se presentan de todo el mundo. Tuve en ese momento la posibilidad de ser el único latino en presentarme en ese concurso representando a la Casa de Rusia en Entre Ríos. Interpreté la canción Vals accidental”.



Sobre cómo llegó al lugar, afirmó: “Todo se hizo en pandemia aquí en Argentina y todos encerrados. Tuve que grabar todo en mi casa, prepararme en mi casa, salir a grabar algunos videos a un estudio y fue todo así en silencio hasta que fui seleccionado entre los 15 de todo el mundo. Ahí explotó toda la noticia. Fue muy interesante todo”



“Soy un apasionado de la ópera y este festival me abrió las puertas para introducirme en lo que es la ópera pop. Estoy incursionando ahora”, cerró.