Sin colectivos en Paraná: “Es un conflicto privado, pero nos afecta a todos”

Paraná Colectiveros piden terminar de cobrar sueldo y acordar plan de pago por deudas

Usuarios de Paraná y las localidades del área metropolitana suman 11 días sin transporte urbano de pasajeros debido al paro de choferes nucleados en UTA Entre Ríos, ante el no pago de sueldos por parte de las empresas ERSA y Mariano Moreno que tienen a su cargo la prestación del servicio.en representación de vecinos de la zona Este de la ciudad, que está bastante alejada del área urbana.“Este conflicto, si bien es con una empresa privada, nos ataña a todos los ciudadanos porque nos perjudica en gran manera el no tener el servicio de transporte urbano de pasajeros”, fundamentó al remarcar: “Somos trabajadores y estudiantes, los que nos movilizamos en colectivos para llegar a nuestros lugares de trabajo y estudio”.“Apelamos a Buses Paraná a que solucione el conflicto”, exigió la vecinalista. Y agregó: “Es un conflicto privado, de la empresa con sus trabajadores, pero en gran manera perjudica a los ciudadanos de Paraná”.“Pedimos a la empresa que cumpla con los pagos a sus trabajadores para que las unidades puedan salir y solventar la necesidad de transporte urbano de pasajeros”, imploró la vecinalista. “Apelo a las comisiones vecinales de Paraná, y a los vecinos, para que acompañen a los choferes en el acampe de calle 3 de Febrero, porque no se trata solo de un conflicto privado, porque las unidades brindan un servicio público en la ciudad”, argumentó Camejo.En el acampe, este viernes, se aguardaba la llegada de delegados de UTA a nivel nacional para tratar de destrabar el conflicto que ya lleva 11 días en la ciudad.