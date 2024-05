Gobierno denunció una malversación de recursos en las Becas Progresar

La cartera a cargo de Sandra Pettovello consideró que hubo irregularidades en el programa que otorgó el gobierno del ex presidente Alberto Fernández.Las autoridades del Ministerio señalaron que no hay registro de "control en los dineros estatales", ya que no se encontró material para "poder controlar o inspeccionar debidamente qué cantidad de becas que se otorgaron, o si las personas beneficiarias de las mismas fueron correctamente seleccionadas a tal efecto; o bien, si aquellas tenían algún tipo de incompatibilidad que tornara ilegal dicho otorgamiento”.Las Becas Progresar se crearon para impulsar a estudiantes a que finalizaran sus estudios primarios o secundarios, que continuaran en la educación superior o se formaran profesionalmente.