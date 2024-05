Solicitarán remisión a juicio oral para Caviglia por confuso episodio

La palabra de la abogada defensora

La versión del abogado de Caviglia

Se recuerda que la joven solicitó el servicio de un Uber en calle Tacuarí y Suipacha. Sin embargo, para sorpresa de la joven, el conductor indicó que se dirigía para otra dirección. En ese momento, le expresó que podían “pasar un buen momento”, algo que alarmó a la joven.Finalmente, y luego de tanto insistir, en calle Rondeau y Zapata pudo escapar en una zona donde la esperaba su padre junto a móviles policiales.Corina Beisel, por otra parte, indicó a: “Beisel también negó la posibilidad de otro tipo de enjuiciamiento: “Desde la querella no la entendemos posible y si se da de alguna otra manera, nos vamos a oponer”. Asimismo, prosiguió: “El objetivo que tiene mi representada es que hechos tan aberrantes como el que le ha ocurrido a ella por parte del acusado no le ocurra a ninguna otra chica”.que da cuenta de circunstancias que corrobora la denuncia realizada por mi representada, como así también los datos que ella aportó”, señaló sobre las pruebas.En su momento, Miguel Cullen dialogó con Elonce y destacó que Caviglia espera que “se expresará ante la Justicia la verdad de los hechos”. En la misma línea, el abogado defensor remarcó que "se trata de un hecho, que según lo que observamos y el comentario Caviglia, no sería un hecho penal sino más bien una enorme confusión que creemos que lo vamos a poder solucionar y aclarar prontamente. El problema se judicializó entonces lo que se tiene que hacer ahora es someternos a la ley".