Se firmó la declaración de emergencia de los clubes provinciales

Emilio Fouces, presidente del Club Atlético Estudiantes (CAE), expresó que, que también tiene la misma problemática, están tomando contactos para sumarse”. En la misma línea acotó que entre los problemas se encuentran “las tarifas de luz y gas”.“La situación nuestra es igual y muy parecida a todos los que estábamos reunidos. Lo importante de esto, que hay que dejar claro, es que. Realmente eso es muy preocupante porque la función que cumplimos en la sociedad es importantísima: tenemos chicos que te pueden pagar una cuota deportiva y otros que no. Nosotros tenemos que darle respuesta a eso para que puedan hacer las disciplinas como corresponden. Si no tenemos cómo afrontarlas nosotros, va a ser un problema para que los chicos les gusta hacer, que es el deporte”, aseguró el mandatario del Club Tilcara.Posteriormente, Fouces retomó la palabra y expresó qué medida tomarán los clubes: “. Se va a plantear concretamente sobre los temas que hay que trabajar urgentemente.. Lo que queremos es avanzar y se ha dado en una situación no grata que es una crisis”.Sobre las problemáticas que se charlaron, algunas atañen “de incumbencia de nivel municipal y otras provinciales”. Además, hizo hincapié en la tarifa eléctrica, donde describió: “Es la más visible de todas las problemáticas. Tiene una alta carga impositiva, que es a través de las tasas municipales. Después tenemos la inseguridad, que es un problema provincial”.“Esta reunión ha sido espectacular porque no solo estamos los clubes denominados grandes, sino estamos todos los de Paraná. Hay que destacar que los clubes cumplimos un rol social muy grande. No solo son parte los socios de nuestros clubes, sino que tenemos convenios con escuelas”, recalcó el presidente de Club Atlético Paracao. En la misma línea, agregó: “Estamos todos unidos y sin distinción política, que es lo más importante”.Gustavo Piérola, presidente de Atlético Echagüe Club (AEC) valoró el cónclave con más de 40 clubes: “Estoy muy contento por la motivación y la convocatoria”. Asimismo, amplió: “Me parece que desde diferentes estamentos de gobierno tienen que visibilizar y entender que a los clubes hay que ayudarlos, motivarlos y agradecerles todo lo que hacen”.La semana próxima se llevará a cabo otra reunión para definir la lista de temas que se llevarán a las autoridades. La misma se realizará en el Club Universitario.