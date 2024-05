Imputaron al casero por el asesinato del ex piloto de carreras Carlos Garrido

Policiales Qué hipótesis se analizan en torno al crimen del ex piloto Garrido

El fiscal que investiga el crimen del ex piloto de TC Carlos Garrido (66) imputó por homicidio a Osvaldo Asebedo (35), el casero que estaba en la propiedad en el momento del crimen.Asebedo, que pese a la imputación seguirá en libertad, declaró este jueves en los tribunales de Mar del Plata. De acuerdo a su versión, también fue atacado a golpes y herido por un hombre encapuchado.El fiscal Alejandro Pellegrinelli, que está a cargo de la causa, encontró en los dichos de Asebedo situaciones que lo llevaron a dudar sobre la veracidad de su relato. Frente a respuestas poco convincentes, consideró que había elementos para ubicarlo en rol de acusado.Según reconoció el fiscal, el principal sospechoso tenía algunos golpes en el rostro y también recibió una herida cortante en una de las manos, aunque de acuerdo a su versión se la hizo con un cuchillo de cocina de su casa.Cabe destacar que la imputación por homicidio que definió Pellegrinelli no está acompañada de privación de libertad. Para que el principal sospechoso quede detenido, el fiscal está esperando algunos resultados periciales, con cotejos sanguíneos y otras muestras que podrían comprometerlo.En su declaración, el casero dijo que le golpearon a su puerta, alejada varios metros de la de Garrido, y que lo enfrentó un hombre encapuchado que le pedía el dinero, según informó el portal Ahora Mar del Plata.Hasta ahora no hay grandes precisiones sobre el móvil del crimen, pero la hipótesis de un robo quedó prácticamente descartada porque la víctima tenía dinero en su pantalón y elementos de valor dentro de su domicilio. No obstante, su auto apareció incendiado a unos pocos metros del lugar.Es por todo esto que la hipótesis principal es la de una diferencia personal o deuda, coincidente con una relación de tensión que vendrían manteniendo el expiloto y el ahora imputado.