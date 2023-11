Evacuaciones en Bajada Grande: “Ya he peleado con el agua”, contó una vecina

Paraná El río superó por ocho centímetros el nivel de alerta en Paraná

El río Paraná el nivel de alerta y este jueves medía 4.80 metros a la altura de la capital entrerriana.recorrió la zona costera de Bajada Grande, una de las más afectas por el avance del agua, y rescató el testimonio de las vecinas que le hacen frente al caudal del Paraná.“Ya he peleado con el agua”, le contó auna vecina de calle T de Bajada Grande, quien hace 25 años que vive en la zona costera. “Ya he pasado otras crecientes, que muchos problemas me han traído”, aseguró Nora Ofelia Sosa al dar cuenta de períodos en los que el avance del Paraná mantuvo en vilo a su familia.Se recordará que en respuesta a esta crecida persistente en las últimas semanas, el intendente Adán Bahl confirmó aque este jueves se llevarán a cabo las primeras evacuaciones en la ciudad de Paraná. Las siete personas afectadas serán alojadas en lugares previamente dispuestos por la municipalidad, con asistencia y alimentación.“Algunos se resisten a evacuarse por miedo a que les roben y otros para que sus casas no sean intrusadas”, reportó la vecina al recordar que ella, en una creciente anterior, se quedó para no perderlo todo. “Me pusieron bombas y armaron una contención con arena”, repasó.Nora, al asegurar que se encuentra “encerrada por el agua”, denunció: “Pedimos arena al municipio, la traen, pero empiezan a acarrearla en camionetas y es gente que no la precisa”.que será la primera inundación que le tocará atravesar.“Mi miedo es a que se caiga la casa porque el río está comiendo”, confesó al acotar que en el hogar viven diez personas. “Nos trajeron bolsas de arena, pero el agua filtra por debajo”, agregó. La mujer también refirió su miedo a los intrusos que puedan entrar a su casa si ella llegar a evacuarse.