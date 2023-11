Creciente del río: confirman que evacúan a las primeras siete personas en Paraná

Paraná El río superó por ocho centímetros el nivel de alerta en Paraná

Este jueves, el río Paraná registró un nivel de 4,78 metros a la altura del puerto de la capital entrerriana, según informes de Prefectura obtenidos por Elonce. Se observa un aumento de dos centímetros en comparación con la jornada anterior.Se encuentra a tan solo 22 centímetros del nivel de evacuación, fijado en 5,00 metros.que este jueves se llevarán a cabo las primeras evacuaciones en la ciudad de Paraná. En sus propias palabras:Asimismo, explicó que: “si bien el registro del Instituto Nacional del Agua y también de Prefectura nos indica que el río no va a seguir creciendo, sigue creciendo. Por lo tanto, hay personas a las que el agua ya está empezando a ingresar a sus domicilios. Entonces, para no esperar a que sean las 3 de la mañana, llueva y tener que estar corriendo para resolver una situación, lo vamos a hacer de manera preventiva".Para concluir, el intendente, aseguró: “Continuaremos viendo los días siguientes. Consideramos que no es un nivel de extrema gravedad porque todos los pronósticos indican que el río va a empezar a descender. Pero lo cierto es que, si bien los pronósticos marcaban una cosa, ha seguido creciendo. Y esto tenemos que resolverlo porque en esta calle, que es calle T de Bajada Grande, ya comenzó a ingresar el agua a estas personas, y es necesario asistirlas”.