El río superó por ocho centímetros el nivel de alerta en Paraná

y continúa aumentando su nivel, de acuerdo a los registros de Prefectura a los que accedió Elonce. Con respecto a la jornada anterior, el nivel creció dos centímetros.La actual altura del río superó el nivel de alerta, que en la capital entrerriana es de 4,70 metros y está a solo 22 centímetros del nivel de evacuación es de 5,00 metros. Las cámaras de Elonce registraron una gran vegetación de camalotes en la zona de la dársena y alrededores.Según el informe del Instituto Nacional del Agua (INA), el río Paraná ha tenido, por tránsitos,El análisis que se difundió este miércoles, da cuenta que para los próximos cinco días “se prevén lluvias leves o moderadas sobre el Alto Paraná y sobre el aporte al tramo inferior del río Paraguay, con chances de ser abundantes sobre el aporte al tramo Yacyretá - Corrientes. Consecuentemente, el aporte del Alto Paraná persistirá oscilante en aguas medias o medias altas”Por otro lado, se establece que sobre el tramo Corrientes - Esquina el nivel se observa en fase de descenso, en culminación en La Paz (en nivel de alerta) y próximo a culminación en Paraná. Si bienDe acuerdo con la perspectiva meteorológica y los caudales previstos desde la alta cuenca, los niveles comenzarían gradualmente a descender.Juan Ramón “Gringo” Acosta, un conocido pescador de Paraná, mencionó que con los años uno se acostumbra a los diferentes panoramas que ofrece el río para poder pescar: “En la canoa me tocaron tormentas, rio muy bajo, por la prolongada sequía, e impresionantes crecidas”.El pescador rememoró que hace unos 60 años que pesca y “hace muchísimos años que no se veía esta creciente”.Al ser consultado sobre cómo repercute el alto nivel del rio en su actividad, mencionó que “a veces es mejor que el río crezca porque uno se puede meter por lagunas y demás. Las ranchadas están en la isla Puente y han construidos zarzos para evitar que el agua los tape”.“Esperamos que el río no siga creciendo por los pescadores, la gente que vive en la zona de bajadas y también los turistas, que disfrutan del agua”, amplió y aseguró: "El río es muy caprichoso, hace dos meses atrás el río subía y luego bajaba mucho y así. Si bien se anunciaba una creciente grande no imaginábamos que sería tanto”.El pescador contó que, a pesar del pronóstico de lluvia, saldría a pescar igual: "No hay que dejar de remar que es lo que nos mantiene en pie”