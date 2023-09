Cómo funcionará SUBE Débito en Paraná: “Serán dos tarjetas en una”

Lanzaron la primera prueba piloto de “SUBE Débito”, que comenzará a implementarse en los próximos días en Paraná. Se trata de un sistema que contará con una doble funcionalidad, porque podrá utilizarse como medio de pago para pagar el transporte público y, al mismo tiempo, como tarjeta de débito para realizar compras.



Al respecto, la titular de la Secretaría de Gestión del ministerio de Transporte de Nación, Jimena López, comunicó a Elonce que “para modernizar todo el sistema de SUBE, por el que un usuario utiliza una tarjeta en relación a la validadora, el objetivo de que la primera prueba sea través de Banco Nación en Paraná está vinculado a la cantidad de población detectada para implementar el sistema con la posibilidad de federalizara el servicio”.



“Consideramos que el dispositivo SUBE tiene que estar a lo largo y ancho del país, no solo concentrado en AMBA y CABA, porque nos permite mejorar la trazabilidad de los viajes y ejercer mayor control sobre la recaudación del transporte”, fundamentó López.



Y continuó: “Debemos migrar todo lo que sea posible a entornos digitales mucho más amigables para el usuario y que posibiliten otras formas de transacciones, además de generar niveles de formalidad bancaria porque el hecho de contar con una tarjeta de débito tiene otros cuidados por parte del usuario”.



“La SUBE Débito es una tarjeta de débito que depende de Banco Nación a través de la que podrá cargar el saldo para las transacciones o tener el saldo del depósito de la cuenta sueldo y tramitar la tarjeta de débito de esa cuenta para poder utilizar; y aunque no tuvieran cuenta en Banco Nación, también se pueden hacer los trámites a través de BNA”, aclaró la titular de la Secretaría de Gestión del ministerio de Transporte de Nación. De hecho, comentó que el producto está destinado a “beneficiarios de planes sociales, de todo el universo de atributos sociales y trabajadoras de servicios domésticos”.



En ese sentido, especificó que “el objetivo es que esa tarjeta pueda ser usada en las transacciones de micros urbanos e interurbanos y en las transacciones vinculadas a determinadas compras, por eso hablamos de una SUBE Débito”. Y agregó: “En principio, serán dos saldos independientes, y en general se permite que haya un giro de hasta 1.500 pesos de cobertura dentro de la misma tarjeta de débito”.



“El plástico funcionará en paralelo como una tarjeta de débito y, a la vez, como una tarjeta SUBE; en un inicio, no estarán relacionados los saldos, pero más adelante si se podrá consumir el saldo de débito que tenga la persona”, completó el director del sistema SUBE en Paraná, Julián Zorn.



Para Zorn, que el lanzamiento de la prueba piloto de “SUBE Débito” se haga en Paraná “remarca la buena relación con Nación Servicios porque somos una ciudad que implementó muy bien el sistema SUBE y la aplicación”.



¿Cómo funciona “SUBE Débito”?



En esta primera etapa, la “SUBE Débito” podrá utilizarse como una SUBE tradicional y se podrá cargar saldo en Puntos SUBE habilitados o a través de billeteras electrónicas como “BNA+”, homebanking, cajeros automáticos o la nueva “App SUBE”. Una vez hecha la carga, se debe recordar acreditar el saldo apoyando la SUBE en una Terminal Automática o, próximamente, en la nueva “App SUBE”.



En una segunda etapa, está previsto que la tarjeta SUBE Débito se cargue de forma automática desde la cuenta bancaria asociada con la tarjeta de débito del BNA para pagar los viajes en transporte público.



¿Cómo solicitar online la “SUBE Débito” en Paraná?



1- Si la persona no es cliente del Banco Nación deberá descargar la “App BNA+” en el celular.



2- Crear una cuenta.



3- Ingresar en la sección Tu Banco/Tus Tarjetas y seleccionar la opción Imprimir Tarjeta para solicitar la “SUBE Débito”.



4- Mientras se espera que la tarjeta solicitada llegue al domicilio, en 24hs se habilitará una tarjeta Débito Digital para empezar a disfrutar los beneficios.



5- Cuando recibas la tarjeta “SUBE Débito” física vas a poder utilizarla para pagar el transporte además de hacer tus compras. (Elonce)