Ni una menos en Paraná: “Un año más, presentes en las calles, juntas y unidas”

Minutos pasadas las 17 de este viernes partió desde la Plaza 1º de Mayo la marcha en el marco de “Ni una menos” que este año cumple su octavo aniversario y se realiza bajo la consigna “Ni Una Menos. Unidas contra la derecha”.Momentos previos al inicio de la movilización, que congregó una importante cantidad de presentes,dialogó con Ana Brugo, la madre de Julieta Riera, que este jueves recibió la novedad de la resolución judicial que ordenó realizar un nuevo juicio contra Julián Christe.“Nosotros ya tenemos nuestro juicio, ya sabemos qué paso, él ya fue condenado, culpado; nosotros vamos con la verdad y en eso estamos tranquilos”, dijo la mujer que estuvo acompañada por familiares y amigos.Tras ello reafirmó que “a nosotros no nos ha convencido (la abogada de Christe), vamos a seguir peleando y luchando porque no fue un accidente”. Y sobre la posibilidad de que quien fuera pareja de su hija quede libre indicó: “Hay que esperar porque eso todavía está en tribunales, quiero confiar que no va a salir en libertad”.Finalmente, Ana dijo que “uno aprende a convivir con el dolor, el tema es que otra vez pasar lo que pasamos durante tanto tiempo, es torturante, pero lo pasaremos si hay que pasarlo y les demostraremos que Juli no se tiró, que no fue un accidente”.Una prima de Julieta, que también participó de la marcha expresó: “Siempre pidiendo justicia, sabemos que esta persona ya pasó por un juicio y nos parece una falta de respeto hacia todo el jurado popular que participó y lo declaró culpable”, y cuestionó que “ahora se quiera volver todo atrás”.Familiares de la joven Riera, estuvieron presentes con carteles que pedían que se respetara la decisión del jurado popular que condenó a Christe a prisión perpetua.Por otra parte, Agustina de la Asamblea de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans y no Binaries (MLTTNB) de Paraná y la Multisectorial de Mujeres Entrerrianas, indicó que participa de la marcha “como todos los años, uno más presente en las calles, juntas y unidas”.