Llegó el transporte para alumnos que caminaban 14 kilómetros hasta la escuela

Desde esta semana comenzó a prestar el servicio de transporte escolar para los alumnos que caminaban 14 kilómetros desde borde costero hasta la escuela Nº 58 “Poeta Mastronardi”, ubicada en calles Fraternidad y Londero, de Paraná. Se recordará que el caso de Agustín, de 14 años, que a diario hacía a pie un trayecto junto a su papá, era el que había movilizado el reclamo.“El lunes comenzó a prestar servicio el transporte escolar para los alumnos que vienen del costero”, comunicó la profesora de Ciencias Sociales, Daniela Rodríguez, al manifestar la alegría y el agradecimiento de la comunidad educativa apor escuchar el reclamo.“Tenemos diez estudiantes que provienen del otro lado de calle Pedro Londero, los que caminaban 14 kilómetros diarios (siete de ida y siete de vuelta) y Agustín fue el referente porque fue de quien notamos el cansancio que traía día a día”, repasó la docente al dar cuenta del inicio del reclamo por un servicio escolar para la comunidad educativa. “Su caminata, sobre todo en los días de mucho calor, fue lo que nos conmovió a toda la institución para solicitar una beca de transporte que el Instituto Becario les paga a los estudiantes”, contó.De hecho, Rodríguez repasó que, hace 17 años, cuando ella comenzó a desempeñarse en la institución, la Mastronardi contaba con el transporte escolar, pero después se cortó ese beneficio. “Los chicos salían una hora y media antes de sus casas para poder llegar a la escuela y todavía no amanecía a esa hora, con el peligro que además eso conlleva”, fundamentó.“Ahora, solicitamos nuevamente ese servicio para los diez chicos que no tienen otra opción para llegar hasta la escuela porque no hay transporte público que los acerque desde allá”, argumentó la profesora.“Muchos donaron bicicletas y tanto Agustín, como los demás chicos, tienen su bicicleta y sus papás también; porque cuando hay reuniones en la escuela o alguna actividad para que se los convoca, antes, hacían caminando ese trayecto, que no está urbanizado y no cuenta con transporte público”, rememoró en relación a la movida solidaria desandada en marzo.Finalmente, la respuesta llegó esta semana.registró en imágenes de la llegada del transporte escolar con los alumnos provenientes del borde costero. “El transporte escolar es la solución”, sentenció la profesora. Y agregó: “Estamos contentos y felices por nuestros alumnos porque pueden venir a la escuela en buenas condiciones”.La matrícula escolar de la Mastronardi cuenta con aproximadamente 130 alumnos en el nivel secundario.