Alumno ejemplar: niño recorre siete kilómetros a pie para llegar a la escuela

, ubicada en calle Fraternidad y Londero. Es un camino de tierra, donde su uniforme comúnmente se mancha y sus zapatillas sufren el desgaste diario. Haga frío o calor, llueva o sople viento, siempre está con una sonrisa listo para un día de clases.Llega a las siete, siempre en compañía de su padre, quien luego vuelve para ir a retirarlo al horario de salida, que también organiza el trayecto de la misma manera. Por esa razón, los docentes de la institución, Daniela Rodríguez y Luis Miró, hablaron conpara ir en búsqueda de una respuesta de las autoridades municipales y/o provinciales.En primer lugar, la docente comentó cómo es la situación:A modo de ejemplo, recalcó lo que sucedió con una alumna: “Hace dos años teníamos otra estudiante que tuvo que dejar, no pudo seguir sus estudios, retomó este año con la misma condición de venir caminando. Es una situación que nos preocupa bastante”.A su vez, recalcó cómo funcionaba el transporte en la zona donde el niño suele recorrer y en qué situación se encuentra actualmente: “Hace unos cuantos años, cuando comencé había un transporte que los buscaba y los traía. Se pagaba a través de una beca de transporte que lo pagaba el Consejo General de Educación (CGE). Después se cortó porque hubo unos años en los que no teníamos estudiantes de la costa. Hace unos años que de nuevo tenemos estudiantes que vienen desde ese lugar a la escuela”.Más allá de la historia de vida, negaron todo tipo de posible solución: “Las gestiones están hechas desde la institución, pero hasta el día de hoy no tenemos ninguna respuesta al respecto. En la escuela secundaria no funciona el transporte hace muchos años”.En ese sentido, agregó: “El papá lo acompaña a la entrada y a la salida vuelve para esperarlo para irse con el de nuevo a su casa”.Al mismo tiempo, señaló que lograron conseguirle bicicleta a cuatro chicos que llegan desde esa zona del borde costero. Sin embargo, no se quedan de brazos cruzados yLuis Miró, por otro lado, apuntó al “tiempo” que pueden ganar de conseguir la bicicleta, en relación a la persona que se maneja a pie. Además, se confirmó que el niño ni su padre reciben ningún aporte del Estado. “Estamos gestionando todo”, explicó Rodríguez.Asimismo, incorporó a la rectora, que “está haciendo todo lo posible” para que la historia del niño de primer año pueda recibir alguna ayuda. Por otro lado, aseveró en qué podría perjudicarle en caso de que no se consiga alguna bicicleta: “La realidad es que es una trayectoria en riesgo y no queremos que deje la escuela por las condiciones extremas que vive él y su familia”.En cuanto al reclamo, la docente subrayó que hasta presentaron una nota al Ministerio de Desarrollo Social porque “no solo se trata de la parte pedagógica, sabemos que sus condiciones en general no son buenas”.Además, en la carta que escribió la docente y llegó asostuvo la docente que se reciben donaciones de zapatillas en buen estado, como así también indumentaria y abrigo tanto para el niño como para el padre que realizan la trayectoria hasta el establecimiento educativo.