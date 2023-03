Tras conocerse la conmovedora historia de un alumno, Agustín, que recorría a pie un trayecto de al menos siete kilómetros desde el borde costero para llegar a la escuela Nº 58 “Poeta Mastronardi”, la solidaridad de las personas se hizo presente y donaron bicicletas para los estudiantes.“La solidaridad llegó rápidamente y recibimos muchas bicicletas para Agustín y otros los estudiantes que asisten acá”, dijo muy emocionada la docente, Daniela Rodríguez, a Elonce al reslatar que recibieron muchas llamadas de personas “con un corazón muy grande” que querían colaborar con los niños.Según la docente la escuela Nº58 está bajo la categoría de zona semiurbana, y la mayoría de los estudiantes viven en cerca pero nueve están más alejados ya que están cerca del borde costero. “Son muchos kilómetros, un poco de asfalto y otros de tierra”.En este sentido, señaló que “los chicos que vienen de la costa no tienen transporte, hace unos años había, pero ya no. Los estudiantes que asisten a la escuela Nº58 tienen muchas ganas de progresar y realizan todo tipo de sacrificios para poder estudiar, priorizan el valor de la educación.En particular, detalló que Agustín n es un alumno ejemplar, porque tiene mucho valor por la educación y ganas de progresar, viene caminando cinco kilómetros, no falta nunca y tiene le gusta estudiar y necesitamos que cuente con un transporte”Al finalizar detalló que la fundación Fondo de Becas para Estudiantes (FONBEC) se conmovió con la historia del joven y le otorgó una beca para que pueda concluir sus estudios.