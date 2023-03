Renovaron pedido de justicia por niña que murió tras tocar poste electrificado

Paraná Consternación en barrio 9 de Julio por la muerte de nena electrocutada

Pintaron una estrella blanca para recordar a Brisa Araceli González, la niña tenía 12 años que falleció tras recibir la descarga eléctrica de un poste de alumbrado público ubicado en la esquina de calle Soldado Bordón y Villamonte, del barrio 9 de Julio de la capital entrerriana, el 28 de diciembre.“Brisa no había salido de una pileta y no estaba mojada cuando tocó la columna. Eso es totalmente mentira. Ella jugaba con sus amigos cuando fue a buscar una pelota y ahí se agarró de la columna. No sabíamos que la columna estaba electrificada”, explicó asu mamá, Paola Luna.Hoy por hoy, la columna de alumbrado público permanece deshabilitada. “Decían que estaba en desuso, pero tenía corriente, porque me mató la nena”, denunció la mujer.“Queríamos recordarla y que no la olviden; que se sepa lo que a ella le ocurrió y porque el municipio no se quiere hacer cargo”, comunicó la abuela de la pequeña. “Queremos Justicia”, sentenció.En la oportunidad, la mujer cuestionó la presencia policial en el lugar durante la pintada y reclamo de Justicia. “Cuando mi nieta estuvo tirada muerta tras quedar electrocutada, no estuvo ni la policía, ni la ambulancia, nunca tuvo asistencia médica”, reprochó. En la ocasión, la abuela de Brisa denunció que hay otra columna electrificada en la zona, pero hasta el momento no ha sido reparada.