Milei confirmó que participará de una cumbre opositora en Madrid

Milei busca reforzar su imagen de líder conservador

Durante su viaje, Milei no tiene agendada ninguna reunión con el presidente español Pedro Sánchez ni con el rey Felipe VI. La presencia del mandatario en la cumbre opositora Europa VIVA 24 ocurrirá en un momento de duros cruces con el gobierno español, luego de que su ministro de Transportes, Óscar Puente, acusara al mandatario argentino de “ingerir sustancias”.“Hay gente muy mala que, siendo ella misma, ha llegado a lo más alto”, había también declarado Puente, al poner como ejemplo de esas conductas a Milei y al ex presidente estadounidense Donald Trump, quien espera volver al poder en las elecciones de noviembre.A principios de diciembre del año pasado, Abascal viajó a la Argentina para asistir a la asunción presidencial de Milei y fue el único líder de un partido político español que estuvo presente. Sánchez había apoyado abiertamente al candidato oficialista Sergio Massa y se abstuvo de felicitar a Milei por su victoria. La cancillería española se limitó entonces a desear “éxito a Argentina en esta nueva etapa”.Pese al drástico ajuste, el Presidente parece no ahorrar en gastos para afianzar su imagen de principal líder conservador de la región, como ya lo hizo con su viaje a Estados Unidos en febrero para participar de la Conferencia de la Acción Política Conservadora de Estados Unidos, donde consiguió su ansiada foto con Donald Trump.Pero dado que por razones de seguridad la Casa Rosada decidió que el mandatario deje los vuelos comerciales y use de ahí en más el avión oficial ARG 01, se puede esperar una factura mucho más abultada para el congreso de Vox.