Desgarrador relato de madre de niña electrocutada: el hermanito quiso salvarla

en el hospital San Roque de Paraná tras infructuosos intentos de reanimación; el trágico hecho ocurrió anoche en la esquina de calle Soldado Bordón y Villamonte de la capital entrerriana., aseguró ala mamá de Brisa, Paola Luna. La mujer, que es madre de otros dos hijos de 11 y 14, detalló cómo fueron las circunstancias que rodearon a la tragedia. “Ella (por Brisa) tenía la costumbre de juntarse con amiguitos y habían estado jugando a la pelota en el lugar (donde ocurrió la tragedia); la pelota se les fue yrepasó.“Nada me devolverá la vida de mi hija, pero no los voy a dejar en paz”, reafirmó al insistir en la responsabilidad por el estado de la columna de alumbrado público. “La baranda también estaba electrocutada porque fue lo primero que mi nena manoteó para agarrarse”, aseguró Paola.“Mi hijo fue corriendo a avisarme `mamá anda a verla porque quedó pegada´”, rememoró y confirmó que los hermanos vieron todo e incluso, contó la mujer entre lágrimas.. “La ambulancia jamás llegó, la Policía nunca se hizo presente; y a la nena la llevamos en un auto particular con un vecino”.Por su parte, la abuela de la víctima, Susana Godoy, apuntó que varios postes de alumbrado público no están funcionando en las inmediaciones, desde hace meses. “Y anoche nos dijeron que estaba todo perfecto”, reprochó.“Le arrebataron la vida a mi nieta y queremos que se haga justicia. No vamos a descansar”, reafirmó. “Que el intendente que tanto dice que hace y hace, pero ¿y este barrio? Ni la ambulancia entra porque tenemos calle de tierra. Este es un barrio perdido y somos gente humilde”, cuestionó la mujer al preguntarse:no les interesa si tenemos luz o agua porque hemos pasado semanas enteras sin los servicios y nunca nadie se hace responsable de nada. Y con lo que pasó, nadie se hizo presente”, denunció la mamá de Brisa.“Cuando son las elecciones, vienen a los pobres que necesitamos un bolsón y nos golpean las puertas para que los votemos., agregó la abuela de la víctima.