Consternación en barrio 9 de Julio por la muerte de nena electrocutada

La palabra de la mamá de Brisa

Una niña de 12 años, llamada Brisa González, sufrió una descarga eléctrica luego de tocar una columna de alumbrado público y falleció en el hospital San Roque de Paraná. El trágico hecho ocurrió este miércoles por la noche en la esquina de calle Soldado Bordón y Villamonte, de la capital entrerriana.Manuel Vallero, el abuelo de un niño que jugaba junto a Brisa al momento del trágico hecho, manifestó: “Estamos consternados en el barrio por la muerte de la nena”.Valleros, al ver que Alumbrado Público no respondía al llamado de auxilio, buscó su buscapolo, y se dispuso a constatar si el poste de luz tenía corriente.“Con el buscapolo comprobé que la baranda no tenía electricidad, la reja del comercio tampoco, pero si la columna”, aseguró Valleros, quien supo hacer trabajos de instalaciones eléctricas.En este sentido, Valleros aseguró a: “El poste de luz estaba apagado, no estaba funcionando en el momento del hecho”.Por otro lado, Valleros expresó que desde la Comisión Vecinal, habían pedido el cambio de sistema de iluminación a la Municipalidad de Paraná: “considerábamos que era necesario cambiar la iluminaria, por el tiempo que llevan instaladas, porque no alumbran bien y hay muchas quemada”.Además manifestó: “Hoy al medio día, vecinos denunciaron que hay otra columna que tiene electricidad; vino rápidamente un camión de alumbrado y la desconecto”.“Alumbrado Público nunca se hizo presente, tampoco la ambulancia ni la policía”, dijo la mamá de la nena.La madre de brisa, manifestó que la pequeña fue socorrida por un vecino que la llevo en su auto particular hasta el Centro de Salud Corrales. “Fuimos al Corrales y de ahí le hicieron el traslado al San Roque. Cuando llegó al San Roque ya había muerto”.En este sentido, agregó: “Alguien se tiene que hacer responsable por la muerte de mi hija”.