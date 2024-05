Restitución de Ganancias: El bloque patagónico “va a votar en contra”

Política La Ley Bases y el paquete fiscal ingresaron al Senado

“Todos van a votar en contra de Ganancias porque no se contempla el ítem zona desfavorable en el mínimo no imponible. El costo de vida en la Patagonia es mucho más alto”, relató el gobernador en el programa de Lorena Maciel en Radio con Vos. Después, agregó que habrá 18 votos negativos a la hora de tratar este capítulo, aunque acompañarán gran parte de la Ley Bases.Para poner una especie de paños fríos en la previa al debate por la Ley Bases en el Senado, el Gobierno busca mostrar cualquier guiño con los gobernadores, en especial con aquellos que pueden inclinar la votación. Por este motivo, este viernes el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, firmó un convenio con Torres, y su par de la provincia de Neuquén, Rolando Figueroa.Se trata de un compromiso para la finalización y puesta en servicio del denominado Gasoducto Patagónico Cordillerano, que incluye la incorporación de tres plantas de compresión en las localidades de Gobernador Costa y Río Senguer. El dato: la obra será financiada y las plantas serán instaladas con fondos propios de cada una de las provincias involucradas.Pese a lo simbólico de la firma y el poroteo constante en el Gobierno -y en la oposición- desde el círculo próximo a los gobernadores hicieron hincapié en que “en ningún momento se habló de la votación en el Senado”. Como ya contó este medio, la neuquina Lucila Crexell es otra de las que no definió su voto y su decisión es y será conversada con Figueroa.A estos dos votos hay que sumar las gestiones que ya se iniciaron para convencer al santacruceño Claudio Vidal, que también es parte de la llamada Liga de Gobernadores Patagónicos. La intención del ministro del Interior, Guillermo Francos, es reunirse con Vidal en los próximos días. “Ya vino tres veces a la Rosada”, señalaron desde el ministerio a este medio.Esos cuatro votos patagónicos pueden ser decisivos en la cuenta final, ya que es el mismo número que le hace falta a Unión por la Patria para rechazar la Ley Bases y el pacto fiscal. Serán días -y semanas- de intensas negociaciones y gestos con la oposición.