Doña Paula vaticinó cómo le irá a Argentina el sábado y habló de lesiones

A Doña Paula se volvió el amuleto de la Selección en este mundial de fútbol, la vecina de Paraná, con casi 100 años, acertó como le iba a ir a la Scaloneta en los últimos dos partidos. A menos de un día del partido por octavos de finales entre Argentina y Australia, Elonce le volvió a preguntar por sus predicciones.”, sostuvo Doña Paula al agregar que “”, dijo en el caso que Argentina llegue a la instancia de penales y sostuvo que "los jugadores nuevos son muy buenos”.La vecina de Paraná sigue mucho los partidos de la Selección y en diversas ocasiones le envió mensajes especiales a Messi a través de Elonce. En esta oportunidad aprovechó para hacer referencia alMartínez: “le mando un tirón de orejas para que no cambie nunca”, dijo entre risas.La mujer que curó muchas veces a Patronato se mostró confiada por el partido de este sábado, pero señaló que le “preocupa” mucho Ángel Di María: “Tiene una lesión”, aseguró y reveló que siempre cura a los jugadores y ahora lo iba a hacer de manera especial con Ángel Di María, " lo voy ayudar”, sostuvo. La mujer destacó que cura con arroz y siempre “en horas de sol”.La vecina de Paraná detalló sueña con conocer al nuevo director técnico de Patronato: “Es un equipo que tengo en el corazón”.La querida Doña Paula, que cumplirá 100 años en 3 junio del 2023, contó que por problemas de salud hace un tiempo que ya no cura más a diario, solo en ocasiones especiales. “No tengo fuerzas y me cansa mucho. Me da pena decirle que no a todos los que vienen a casa, pero ahora no tengo energías, cuando mejore los voy a volver a atender”, cerró esperanzada.