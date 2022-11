Amuleto de la Selección: Doña Paula volvió a acertar y Argentina está en octavos

Video: El mensaje de Doña Paula para la Selección Argentina a horas del partido contra Polonia

Elonce había consultado a Doña Paula Aranda, reconocida curandera de la ciudad de Paraná, cómo iba a salir el partido entre Argentina y Polonia. Y acertó.



“Argentina va a luchar y va a pasar la nueva ronda”, aseguró doña Paula a Elonce.



En esta ocasión, la curandera le dijo a los jugadores que “jueguen, corran, pongan todo; antes de salir a jugar, hagan la señal de la cruz, y salgan con amor”.



Doña Paula contó, además, que cura a sus jugadores de la Selección antes de cada partido. “A Messi principalmente, también a Di María y Martínez”, reveló.



Asimismo, le dejó un mensaje a Scaloni: “Que tenga paciencia y que no se muestre sensible”. Y a Messi: “Portate bien, no tengas miedo, yo te voy ayudar de acá”, prometió Doña Paula a Elonce. Sobre su don Doña Paula contó que nació en La Paz, en una zona de montes, y que viviendo en Paraná, descubrió su don de curar. “Le pedía a Jesús que me ayudara porque no dormía de noche y me iba a trabajar sin dormir; además tengo una nieta discapacitada y le pedía que nos ayude a ella y a mi marido”, rememoró y agregó: “Se me apareció un cuadro de Jesús, que lo veía, pero no lo podía tocar, también la virgen María y así todo el pesebre en los pies de mi cama”. (Elonce)