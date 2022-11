Doña Paula pronosticó cómo le irá a la Selección argentina el sábado

“La vamos a pelear pecho a pecho”, así definió la abuela curandera de barrio El Sol, Doña Paula, al encuentro que disputará la Selección Argentina ante México, previsto para este sábado. Aanticipó que el día del partido gritará “¡Viva Patronato, Viva Perón y Argentina toda la vida!”. De hecho, reveló que “hace rato que no se toma un vinito”.Doña Paula contó que no recuerda cuántos Mundiales vio a lo largo de su vida, pero si se definió como “muy futbolera” y subrayó: “Vamos a hacer todo lo posible para que gane” la Selección.En la oportunidad, Doña Paula envió “un abrazo enorme a Messi” y se emocionó hasta las lágrimas al destacar la figura del capitán del seleccionado argentino. “Que tengan fe, que recen antes de salir a la cancha, que le pidan a Dios que los ayude, métanle pata y no tengan miedo, porque lo primero que hacen es pegarle en los tobillos y eso no es ser futbolero”, manifestó la conocida curandera.También les recomendó a los jugadores “que se cuiden”. “Messi sos un ángel de todo el mundo, porque sos un mejor del mundo. Esta abuelita de 99 años te desea mucha suerte”, señaló Doña Paula.Doña Paula, que cumplirá 100 años en junio, es fanática de Patronato; se recordará que fue al Grella a “curar los botines a los jugadores y el arco también”. De hecho, contó que el día en el que el Santo ganó la Copa Argentina estuvo “llorando de la alegría” hasta las cuatro de la mañana.La abuela cura de la culebrilla, recalcaduras, quemaduras, dolores de muela y ojeadura. “Rezo mi oración por la virtud que tengo, porque no soy yo la que cura, sino el don que Dios me dio”, destacó al remarcar que la consultan “de todos los lugares del mundo”.