Video: así fue el impresionante choque de dos autos en calles Mitre y Córdoba

Dos autos chocaron este jueves por la tarde, en la intersección de calles Córdoba y Mitre de la ciudad de Paraná y ambos, terminaron sobre la vereda. Un Renault 12, conducido por una mujer de 31 años, circulaba por calle Miranda, cuando fue embestido por un Renault Clio, que era comandado por otra mujer y transitaba por calle Mitre.Tras el fuerte impacto, el Renault 12, subió a la vereda (sobre calle Córdoba, continuación de Miranda) y chocó contra el ingreso de un local comercial, ubicado en la esquina, confirmó Elonce. Mientras que, tras el accidente, el Clio también subió a la vereda y terminó contra un garaje sobre calle Córdoba.Según manifestó el marido de la mujer que conducía el Renault 12, la joven que conducía el Clio, admitió que transitaba sobre el límite permitido de velocidad y se habría responsabilizado por causar el impacto, indicaron testigos a Elonce TV.“Mi señora tenía la prioridad de paso y se encontró con el Clio que impactó el costado del auto y quedó destruido”, afirmó y agregó que “tuvo un golpe en el tórax por el volante y en la pierna, pero está bien”, explicó.Como consecuencia del accidente de tránsito la conductora del Renault 12, fue trasladada al hospital, ya que había sufrido un fuerte golpe en el tórax y en una de sus piernas. Mientras que la conductora del Clio, registró lesiones leves y que no revestían gravedad.En referencia a los daños sufridos en el Renault 12, el hombre sostuvo que “se dobló entero, no sirve más. Lo material no importa, porque gracias a Dios, mi esposa está bien de salud”, destacó.“La gente del comercio que está en la esquina, tiene cámaras y en los videos, se ve cómo fue el choque”, resaltó el hombre a Elonce TV y agregó que “han ocurrido otros accidentes en la zona y han ayudado a esclarecer cómo ocurrieron”, dijo.Responsables del comercio, comentaron a Elonce que hubo daños en la pared del frente del local y en la cartelería que estaba en el lugar, pero destacaron que “por suerte, las dos conductoras estaban bien”.Además, señalaron que las cámaras han registrado varios accidentes que ocurrieron en la intersección de calles Mitre y Córdoba.