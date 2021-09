Video: cayeron de la moto cuando chocaron la puerta de una camioneta

Policiales Murió un hombre que chocó con su bicicleta la puerta de una camioneta en Paraná

El conductor de una camioneta Toyota Hilux detuvo su marcha frente a un comercio y al abrir la puerta del rodado, no se percató de que en el mismo sentido circulaba una motocicleta Motomel 110cc en la que se trasladaban dos hermanos de 37 y 40 años. El rodado de menor porte impactó contra la puerta de la pick up y sus ocupantes cayeron sobre la cinta asfáltica.El hecho se registró sobre calles Selva de Montiel y 1º de Mayo, en Paraná, en horas cercanas al mediodía de este miércoles, y quedó registrado en una cámara de seguridad cuyas imágenes accedióComo consecuencia del accidente, la conductora del rodado de menor porte, una mujer de 37 años, fue trasladada al hospital San Martín debido a que presentó politraumatismos leves con excoriaciones; se le realizaron placas y dado que no sufrió lesiones óseas ni de gravedad, recibió curaciones y se retiró de alta médica, pudo saber. Su hermano de 40 años, en tanto, resultó ileso.