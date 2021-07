Búsqueda de Gonzalo Calleja: "El auto estaba estacionado de forma muy extraña"

Policiales Confirman la cantidad de dólares que hallaron en el auto de Gonzalo Calleja

La Policía realiza rastrillajes en busca de pistas de Gonzalo Calleja, el joven de 29 años que desapareció en la víspera y cuyo auto fue encontrado anoche en Suipacha y Pringles de la capital entrerriana.que "estamos totalmente desconcertados. Hasta el momento no hay avances, no tenemos información de nada. Estamos viendo sus últimos movimientos y contactos, pero no tenemos nada que nos lleve a dónde pueda estar", manifestó entre lágrimas en la puerta de la Comisaría Cuarta.Acotó que "la Policía está rastrillando el lugar con los perros. Todos estamos en comunicación constantemente y sabemos que cuando él no contesta su teléfono es porque algo pasa. Un amigo llegó al lugar, encontró el auto y avisó a la Policía".Finalmente, pidió "por favor a las personas que cualquier dato nos sirve, aunque sea de manera anónima. Rogamos que nos ayuden a llegar a dónde está él".