El momento del choque entre dos autos en Avenida Almafuerte: video del accidente

Video: Choque entre dos autos en Avenida Almafuerte: el testimonio de los conductores

. Si bien, no se reportaron lesionados como consecuencia del siniestro, ambos vehículos registraron importantes daños materiales.El Honda HRV transitaba en sentido Sur-Norte hacia calle Marangunich, y tras darle paso la luz verde del semáforo, inició su marcha y fue en ese momento,. Producto del impacto, el Fit, subió al cantero divisor de ambas manos de la avenida y quedó a contramano en la arteria.. Si bien, se puede ver cómo transitaba cada auto, las imágenes, no permiten establecer el color de las luces del semáforo.De esta manera, resta determinar si el conductor del Honda HRV (cuando le dio verde) no advirtió el paso del Honda Fit que transitaba por la avenida o si, por el contrario, el conductor del Fit, no se percató de la luz roja del semáforo al cruzar por Almafuerte.Además,. Es que ambos hombres aseguraron a Elonce TV que tenían prioridad de paso, porque su semáforo estaba en luz verde.. E insistió: “Mi semáforo estaba en verde, avancé y lo agarré al medio. Fue un impacto por la destrucción de mi auto, pero afortunadamente no hay que lamentar ningún golpe en las personas que íbamos en los vehículos”. El hombre descartó impedimentos para la adherencia del vehículo a la maniobra de frenado.El otro conductor, en tanto, contó que iba por avenida Almafuerte, con semáforo en verde. “Crucé y salió el conductor de calle Marangunich; me la dio al medio del auto. Eso demuestra que yo ya estaba pasando”, destacó al recordar que