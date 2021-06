Tremendo choque sobre transitada avenida: uno de los autos quedó a contramano

Colisionaron un automóvil Honda Fit gris y un vehículo Honda HRV blanco en la intersección de Avenida Almafuerte y calle Marangunich, alrededor de las 13 de este miércoles, en Paraná. No se reportaron lesionados como consecuencia del siniestro, pero sí importantes daños materiales.De acuerdo a los datos a los que accedió, el Honda HRV transitaba en sentido Sur-Norte por calle Fernández, una de las internas de Plaza Mujeres Entrerrianas, y habría cruzado con la luz del semáforo en verde. En tanto, el Honda Fit circulaba a alta velocidad por Avenida Almafuerte en sentido Oeste-Este cuando fue colisionado por el otro vehículo y quedó a contramano producto del impacto.No se cortó el tránsito vehicular, pero si desvió la circulación a fines de evitar mayores inconvenientes y para que personal policial pudiera realizar las pericias del siniestro.Resta determinar si el conductor del Honda HRV -cuando le dio verde- no advirtió el paso del Honda Fit que transitaba por la avenida o si el otro automovilista no se percató de la luz roja del semáforo al cruzar por Almafuerte. Es que ambos conductores aseguraron aque tenían prioridad de paso porque su semáforo estaba en luz verde.“Me dio verde y avancé y el otro conductor apareció cuando ya tenía el rojo delante”, indicó el conductor del Honda HRV blanco. E insistió: “Mi semáforo estaba en verde, avancé y lo agarré al medio. Fue un impacto por la destrucción de mi auto, pero afortunadamente no hay que lamentar ningún golpe en las personas que íbamos en los vehículos”. El hombre descartó impedimentos para la adherencia del vehículo a la maniobra de frenado.El otro conductor, en tanto, contó que iba por avenida Almafuerte, con semáforo en verde. “Crucé y salió el conductor de calle Marangunich; me la dio al medio del auto. Eso demuestra que yo ya estaba pasando”, destacó al recordar que “el auto hizo un trompo” producto del impacto y así terminó a contramano.El choque fue del lado del acompañante, en el que iba la esposa del conductor. “Ella sufrió algunos golpes, pero está bien. Fue un susto porque gritaba de los nervios”, contó el hombre oriundo de Crespo.En la oportunidad, comentó que pidió los registros de las cámaras de seguridad de la estación de servicio para constatar que el otro auto lo chocó cuando él cruzaba.