Ensanche de calle Racedo: para Bahl los incidentes "se hubiesen podido evitar"

El intendente de Paraná, Adán Bah

"Hemos conseguido para sustituir por los que se sacan, árboles de 15 años"

La obra que se contempla, "no está en contra del ambiente"

Otras obras que se contemplan

"Mesa de Diálogo" convocada por Defensoría del Pueblo

Anegamientos en la ciudad

l, en diálogo con el programa, afirmó questo implica mejoras muy importantes, la obra no solo es un ensanche, contempla el problema cloacal que existe en esas arterias, también implica una solución a las cañerías de agua, se elimina la cañería que va por el centro de la calle, y se hacen dos cañerías".Al mismo tiempo dijo que la obra tiene previsto "los desagües pluviales, esa es una demanda de los vecinos de calle Racedo, pero también de las otras comisiones vecinales".Está el proyecto, está la canalización, pasa por otras vecinales, y va buscando el escurrimiento aguas abajo. Esto es una ampliación que estuvo prevista desde el origen, pero como la Nación financiaba hasta un monto de obra, y hasta ese monto de obra se presentó el presupuesto. Lo otro lo haremos, reitero, con fondos municipales", apuntó el intendente.Respecto de los cuestionamientos que realizan frentistas y Foro Ecologista, el intendente respondió: ". Cuando se habla de tala de árboles tenemos que imaginarnos que iríamos a talar un monte nativo para plantar soja. El concepto en esto es la sustitución de árboles., porque son muy adultos, son muy grandes y si son trasladados, no tenemos ninguna expectativa de que sigan viviendo".Acotó que los vecinos, en su diálogo con la comuna, le han planteado que esos árboles que se sustituyan (tres por cada uno que se sustituye) sean adultos. En ese sentido,En la propuesta que llevamos a la justicia también hablamos de la forestación de la zona, 250 árboles más en la zona. Y en nuestro plan de arbolado, para este año, tenemos proyectado 4000 nuevas especies para plantar en la ciudad. Hace muchísimos años que no se plantan árboles como lo está haciendo esta gestión", dijo Bahl. En 2020, agregó "plantamos 2000 especies".Puso relevancia que la obra que se contempla, "no está en contra del ambiente, por el contrario, está muy a favor del ambiente. No hay ecocidio, como dicen, de ninguna manera.Recordemos que, tras incidentes, el lunes,Es muy difícil de prever porque no son en su mayoría, los manifestantes, los vecinos de calle Racedo, viven en otro lado, han ido a manifestarse por una cuestión ambiental".", opinó el jefe comunal.Afirmó en tanto, que "esto, aun teniendo una sentencia del Superior Tribunal de Justicia a favor".Desde el municipio, dijo Bahl, "y en lo personal también, en los 10 años que estuve como ministro de Gobierno, siempre condené los hechos de violencia".Aportó que "con muchos vecinos hemos hablado y están de acuerdo. Hay mucho temor. Una vecina que nos proveía de la energía eléctrica recibió tantos insultos que los hijos la retiraron del domicilio y la llevaron al suyo. Las personas que hacen un acompañamiento silencioso en favor de la obra, no se manifiestan, porque tienen temor".Rondeau que va muy bien, los vecinos están contentos; ahí hicimos el mismo procedimiento de socialización del proyecto. Racedo es como Avenida Zanni que en próximos meses vamos a licitar, una obra que es imprescindible para Paraná, como Crisólogo Larralde, que también vamos a licitar en próximos meses. También tenemos que ampliar Avenida Ejército, Avenida de las Américas, tenemos que seguir trabajando en Avenida Circunvalación. Paraná necesita muchas obras, la de Racedo es una más dentro del diagnóstico elaborado en su momento, por el CFI".Además, pidió tener en cuenta que "Dijo que lo que se contempla "ha pasado por innumerables controles, primero, los propios, la intervención del área de Ambiente municipal, están los certificados de la Secretaría de Ambiente de la provincia, y aparte estuvo en revisión judicial. Fuimos a una conciliación llevando propuestas, todo esto has ido auditado, ha sido verificado en sede judicial. La nación no va a financiar una obra sino tiene la certeza sobre los elementos que contiene la obra. El proyecto fue elaborado por profesionales de sólida experiencia".Puso relevancia en que en la ciudad "tenemos inconvenientes de agua, de cloacas, de inundaciones, todo eso es la falta de obras de infraestructura que tiene la ciudad. Si me dicen 'hay prioridades en Paraná', sí, hay miles".El Ejecutivo Municipal, en un documento firmado por el intendente Adán Bahl, respondió positivamente al pedido de la Defensoría del Pueblo para que se concrete un nuevo encuentro respecto a la obra integral que plantea la comuna en la zona.Desde el Foro Ecologista confirmaron la presencia.Respecto de esta situación, Bahl mencionó que. Como las lluvias siempre han sido normales, no ha habido inconvenientes, ahora que hay un cambio climático y cae mucha agua en poco tiempo, aparecen estas situaciones. Por un lado, hacemos la asistencia propia y rápida de la demanda; árboles caídos, cables, inundaciones, asistencia social, por otro lado, tenemos en gestión, tanto en Nación como en Provincia, distintas obras. L, para abordar todos esos excedentes de todas esas calles perpendiculares, se va a canalizar hasta el Paseo Jardín para buscar el conducto para salir al Rio Paraná".Lo que hago es viajar en auto a Buenos Aires a conseguir plata, porque nuestra municipalidad, es pobre, absolutamente endeudada y estas obras son imposibles de hacer con financiamiento municipal.Seguramente, con los próximos meses o con los próximos años, con el ordenamiento, lo vamos a poder hacer. En la actualidad estamos haciendo el Puente en calle Gálvez, el Parque Lineal, estamos construyendo Boulevard Rondeau, estamos haciendo muchas obras, algunas con financiamiento nacional, otras con financiamiento provincial y otras con el financiamiento municipal. Pero estas obras hídricas, de las tantas que tenemos gestionadas, esta va a ser la primera solución y van a estar en los próximos meses licitadas".