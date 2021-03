Ensanche de Racedo: “Estamos abiertos al diálogo”, afirmaron desde la comuna

En el escrito, se citan las instancias previas de información y debate abierto que el Municipio mantuvo con frentistas, comisiones vecinales y el Foro Ecologista.Respecto al diálogo, el escrito señala que desde el Departamento Ejecutivo Municipal “estamos abiertos al mismo, como siempre lo hemos hecho”, y enumera luego las instancias previas propuestas desde la Municipalidad para informar e intercambiar ideas acerca de la obra.En otro punto, el documento cita que el Ejecutivo Municipal ya ha sido convocado desde la Defensoría para brindar detalles de los alcances de la obra, “donde manifestamos nuestra intención de participar, pero que ello no fue posible atento que, según lo comunicado desde la Defensoría, los vecinos no concurrirían”.“Surge claramente que este Departamento Ejecutivo Municipal siempre ha convocado y participado de encuentros que promueven el diálogo”, y sostiene que, con relación a la obra, se encuentra suspendida a la fecha por una circunstancia de hecho que es de público conocimiento, cuál es el “acampe” en el lugar de la misma, y por lo cual la Empresa que debe llevarla a cabo no ha podido hacerlo, habiendo sido intimada la Municipalidad de Paraná -por la empresa- a despejar la traza”.Será la Defensoría del Pueblo quien coordine la instancia y quien determine día y horario en que convocará a las partes.