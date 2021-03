Mayores de 70 que se vacunaron en La Baxada destacaron la rapidez del operativo

Continuaba este jueves la vacunación a los mayores de 70 años no institucionalizados en el Hospital de La Baxada de Paraná, registró. El único ingreso habilitado era por calle Soldado Mosto, pero también se permitió el paso de vehículos para que aquellos abuelos que no podían trasladarse por sus propios medios, una enfermera pudiera trasladarse hasta ellos para aplicarles su primera dosis.“No tengo palabras para agradecer”, aseguró emocionada Olga, de 90 años.“Vino rápido la vacuna, porque pensábamos que se iba a demorar mucho más, pero hace una semana que nos inscribimos, nos notificaron por WhatsApp y para ella, que tiene 90 años, es una tranquilidad que la pueda tener”, aseguró la hija de la mujer. Además, destacó la organización del operativo “porque solo estuvimos cinco minutos”.Liliana, de 71 años, se mostró “contenta y alegre porque por fin estoy vacunada”. “Pienso que este es el fin del coronavirus, y para todos los anti-vacunas y que hablaron tan mal, tienen que creer en la ciencia porque los investigadores se pusieron en onda para poder terminar con esto y nosotros tenemos que cumplir. Esta es la única forma”, remarcó otras de las convocadas para recibir la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus.“El sistema funciona porque uno se inscribe y a la semana ya estas vacunado. Es una joya”, sentenció otra de las inoculadas.“Nos cuidamos de salir poco en casa, cero fiestas y juntadas porque el virus no perdona. Y ahora estamos más tranquilos”, aseguró el hijo de Dora, una mujer de 81 años que este jueves recibió la vacuna anticovid.