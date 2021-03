Vacunación a mayores de 70 años en Paraná: reprogramarán turnos por la lluvia

Desde el Ministerio de Salud de Entre Ríos se informó que los adultos mayores de 70 años que tenían turno para vacunarse contra el Covid-19 en el día de la fecha en el Centro de Día "Dr. Federico Leloir" de Paraná, podrán acercarse en la medida de sus posibilidades hasta el mediodía, teniendo en cuenta las condiciones climáticas. Es decir que, en caso de no llegar en el horario asignado, no perderán el turno.“Quienes tenían turno para vacunarse, no salgan de su casa, porque la prioridad es que los abuelos se cuiden. Se acordó entre Salud y el Municipio para estar hasta las 13hs y si para de llover, quien tenía el turno, podrá acercarse; pero si el clima continúa inestable, se le reprogramará el turno. La persona no perderá el turno de su vacunación”, comunicó ala subsecretaría de Salud de la Municipalidad de Paraná, Micaela Rey.“Lo más importante es que nuestros adultos mayores se cuiden, porque no tiene sentido que salgan de casa si está lloviendo”, indicó la subsecretaria municipal desde el centro de Día "Dr. Luis Federico Leloir".“Tanto en la Municipalidad como en Salud saben que si alguien llama preguntando cómo hace para no perder el turno, se le informa que se les reprogramará el turno y la notificación le llegará a través de correo electrónico o al celular que haya dejado en el registro de voluntarios”, explicó Rey al remarcar que “las vacunas están y los equipos están trabajando, pero lo más importante es que tenemos que cuidar el bienestar de la población de adultos mayores”.“El turno se reprogramará automáticamente y un equipo de Salud está llamando a todos los que estaban citados para hoy para darles la tranquilidad que el turno no lo perderán porque si mejora la situación climática, la vacunación será más tarde; y si no merma, directamente se reprograma el turno para otro día. Nadie perderá su turno”, aclaró al respecto.El centro de día de calle José María Torres 773 registró anegamientos como consecuencias de las intensas precipitaciones que registraron en pocos minutos durante la mañana de este jueves.“Cayó mucha cantidad de agua en poco tiempo y no hubo capacidad para que corra y salga”, comentó Rey al infirmar: “Si algún familiar está preocupado porque su papá o mamá están en el Leloir vacunándose, que se quede tranquilo porque están todos bien, sentados y cómodos en la sala de espera”.