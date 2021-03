Más testimonios de los mayores de 70 años vacunados contra el Covid-19 en Paraná

Reprogramarán turnos por la lluvia

Continuaba este jueves el operativo de vacunación a los mayores de 70 años no institucionalizados en el Centro de Día “Dr. Federico Leloir”, ubicado sobre calle José María Torres 773, en Paraná.“Ya me vacuné”, contó auna mujer de 83 años que, tras recibir su primera dosis de la vacuna contra el coronavirus, instó a todos a cuidarse. “Hace unos 15 días me anotaron mis nietos y hoy me trajeron también. Me voy contenta”, remarcó.Otra mujer, que hace poco tiempo sufrió la pérdida de su esposo, subrayó: “Hay que seguir”.“A esta altura de mi vida, me he vacunado mil veces.. me han puesto más inyecciones que años”, bromeó otro abuelo de 85 años. El hombre destacó: “Fue rápido el asunto; pensé que iba a ser más largo, pero mejor así para volver a la normalidad”.Desde el Ministerio de Salud de Entre Ríos se informó que los adultos mayores de 70 años que tenían turno para vacunarse contra el Covid-19 en el día de la fecha en el Centro de Día "Dr. Federico Leloir" de Paraná, podrán acercarse en la medida de sus posibilidades hasta el mediodía, teniendo en cuenta las condiciones climáticas. Es decir que, en caso de no llegar en el horario asignado, no perderán el turno.“Quienes tenían turno para vacunarse, no salgan de su casa, porque la prioridad es que los abuelos se cuiden. Se acordó entre Salud y el Municipio para estar hasta las 13hs y si para de llover, quien tenía el turno, podrá acercarse; pero si el clima continúa inestable, se le reprogramará el turno. La persona no perderá el turno de su vacunación”, comunicó a Elonce TV la subsecretaría de Salud de la Municipalidad de Paraná, Micaela Rey.