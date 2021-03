“Es esperanza de vida”: testimonios de mayores de 70 vacunados contra el Covid19

Comenzó este miércoles el operativo de vacunación contra el coronavirus dirigido a los mayores de 70 años no institucionalizados; fue en el centro de Día "Dr. Luis Federico Leloir", previa inscripción en el formulario que dispusieron autoridades provinciales.“Es esperanza de vida”, resaltó auna de las mujeres que se acercó a percibir su primera dosis. Destacó que la inscripción “fue sencilla”, y que anoche recibió la citación para presentarse en el centro de día de calle José María Torres 773.“Estoy contenta de recibir la vacuna. Mi hija me ayudó a inscribirme. Y la expectativa es la de no contagiarme”, aseguró Lola, una mujer de 90 años, que aguardaba la aplicación de su primera dosis.El ingreso se diagramó por tandas y se priorizó a los abuelos que no podían movilizarse por sí mismos; también se dispusieron sillas de ruedas para los traslados necesarios.“Todos la esperábamos a la vacuna”, aseguró otra de las mayores de 70 años.“Es una gran alegría”, resaltó otra.“Tenía muchas ganas de recibir la vacuna, además hemos tenido mucha suerte porque ya nos estamos vacunando. Era algo que veíamos tan lejos pero ya llegaron las dosis, nos llamaron y acá estamos”, fue el testimonio de un hombre que destacó la organización del operativo de vacunación.“Me inscribí el domingo y ya hoy tuve la suerte de venir a vacunarme”, ponderó otra de las mujeres.