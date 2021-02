Persiste el olor nauseabundo en Paraná y su origen sigue siendo una incógnita

Continúa siendo el tema más hablado entre los vecinos:de noche y por la mañana temprano”, aseguró un vecino de la zona Santos Domínguez y Garrigó. “Hoy a la mañana se sintió mucho el olor a nauseabundo en zona de Toma Nueva”, coincidió otro.Las quejas de vecinos desde distintos puntos de la ciudad desconciertan al momento de establecer de dónde podría llegar a provenir tal olor. “Es insoportable y no se puede ni abrir puertas ni ventanas”, reprochó otro paranaense al manifestar su preocupación por la situación.Pero la pestilencia no solo se percibe en Paraná.no se podía estar del olor a podrido, aunque ya estamos acostumbrados a los piletones del frigorífico”, indicó un vecino al apuntar a la acción del viento como consecuencia de la extensión de la fetidez en la zona.“Es muy raro y deberían investigar a qué se debe, porque. Es muy desagradable el olor y fuerte”, alertó un lector de la ciudad blanca.Mientras que un vecino coincidió al inclinarse por la dirección del viento. Pero acusó que. A lo cual, otro lector le comentó que “el mismo olor se siente en una fábrica en Sauce Viejo, Santa Fe”.De acuerdo a los trascendidos a los que accedióse busca establecer el origen del olor nauseabundo que invade a la capital entrerriana y localidades aledañas. Y, recordó un lector de nuestro medio. Mientras que otro lo comparó con el olor a cebolla.“Cómo es normal el olor de los pozos negros en Newbery, y es normal ver las cunetas llenas. Pensábamos que estaban desagotando todos a la vez. Encima se reventó la cloaca en Cavallo, porque hay vecinos que se conectaron y todavía no están habilitadas”, denunció un vecino de la zona.“Los vecinos del arroyo sobre calle Nogoyá, entre San Luis y La Rioja, estamos cansados del desagradable olor a cloacas por no decir otra cosa ya que aún existen personas que no se conectan al sistema cloacal y largan el agua servida al arroyo, lo que genera olores nauseabundos y la consecuente contaminación del arroyo y río, las autoridades... bien gracias. Esta madrugada insoportable el olor peor que otros días”, agregó otro.