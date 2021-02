Un fuerte olor nauseabundo invadió a Paraná: las quejas de los vecinos

Vecinos de distintos puntos de Paraná se comunicaron conpara manifestar que desde anoche sentían un. Lo llamativo es que en toda la ciudad ocurrió lo mismo, pero aún no se determinó de dónde surgió.A continuación, se transcriben alguno de losque llegaron a los canales de comunicación de nuestro medio:-Desperté por un olor insoportable que me hizo hacer arcadas ¿qué pasó? ¿a qué se debe? ¿era olor a cloacas? Es muy fuerte, y se sabe que, en muchos lugares de la ciudad, están casi a colapsar.-En Santa Lucía hace días de ese olor. Ya reclamé a la comisión vecinal. Es horrible y tenés que cerrar todo.-En Santa Lucía también es imposible tener las ventanas abiertas. Hay mucho olor.-En barrio Los Intendentes hace tres días por lo menos que se siente ese olor nauseabundo.-En Paraná XVI se re siente el olor a cloacas desde la madrugada.-Por la zona de calles Artigas y Banda Oriental se siente un olor nauseabundo desde anoche. ¿A qué se debe?-Desde hace dos días se percibe el olor a cloacas en la zona del hipódromo.-En barrio Paracao desde ayer que siente un olor nauseabundo. principalmente por la noche y a la mañana temprano.-El olor nauseabundo de cloacas viene de un desagüe a cielo abierto que hicieron de una manzana de Paraná V que contamina toda la zona y va a la cuenca de Unamuno. La Municipalidad tiene conocimiento y no hace nada.-En calle Laprida impresionante. Es un asco el olor son las cloacas. Tendrían que terminar de entubar los arroyos. Es un asco que pena tan hermosa ciudad arruinada por todos políticos y la gente sucia.-En la zona del hospital de niños también y es un asco. Pensábamos que estaban fumigando sobre calle Colón, pero no. El olor a cloacas es espantoso.-El olor a cloaca que se siente es horrible.-En Lomas del Sur también es muy fuerte y nauseabundo.-En Barrio Gaucho Rivero hay un olor asqueroso durante toda la noche. No se podía estar. Estuve toda la noche echando lavandina y perfumina.-En Anacleto se siente re fuerte yo pensé que se había llenado el pozo. Imposible.-Por avenida Ramírez y Antonio Crespo también es insoportable el olor, desde hace tres días.-En barrio Padre Kolbe, sobre calle Ejército Argentino es terrible el olor que se siente.-Hace varios días que se siente mal olor, de madrugada sobre todo.Hasta el momento se desconoce a qué se debe el olor nauseabundo.. Algunos afirmaron que era olor "a cloaca" o a "excremento". En aquella oportunidad hubo quienes dijeron que se trataba de "olor a hueso quemado" o proveniente de "quemas" y que por el viento se expandió en toda la ciudad. Otras versiones afirmaban que provenía de un criadero de chanchos ubicado en el barrio El Perejil.consultó a fuentes municipales a qué se debía el olor, desde donde se comprometieron en consultar a Obras Sanitarias por una eventual respuesta a la incógnita.