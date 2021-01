Camión sin frenos en avenida de Paraná: el choque filmado desde un auto

Un camión con acoplado se quedó sin frenos en Avenida Ramírez, de Paraná, y chocó gran cantidad de vehículos. El tremendo accidente de tránsito ocurrió este viernes por la tarde. Según registró, el problema comenzó en la zona de Carbó y Ramírez. El camión inició despacio su marcha luego de que el semáforo le diera verde. En la bajada tomó envión y gran velocidad. Su conductor ya no logró frenar.accedió a un video que grabó, desde un automovil, el momento del choque. En la filmación se puede ver con claridad cuando el rodado pasa a gran velocidad por el carril izquierdo de avenida Ramírez , choca y arrastra un Renault Logan y otros vehículos que se encontraban en la cola del semáforo.El impacto fue tan grande que los autos recorrieron varios metros.El camión, que transportaba arena, terminó su recorrido en Avenida Don Bosco. En el camino también colisionó tachos de señalización de una obra de reparación.Los primeros datos indican que en un taxi que fue chocado viajaba una niña que fue traslada al Hospital San Roque, ya que sufrió golpes.Un inspector dijo aque "el camión se quedó sin aire y por eso no frenó. Como hay una pendiente muy pronunciada en 5 Esquinas no logró frenar. Chocó con vehículos que iban por la avenida. A medida que se fue normalizando el terreno cargó aire y fue frenando de a poco".El conductor del camión, en tanto, expresó a Elonce que "me quedé sin frenos. Dijeron que me había dado a la fuga después de chocar. Se piensan que uno puede frenar un camión así sin frenos. No fue intencional. Me trataron re mal. Soy de Córdoba. Quise frenar y no paraba. Quise maniobrar, pasar para el otro lado, agarré por el costado a los autos, si los agarro en el medio los paso por encima"."Es la primera vez que vengo a Paraná. En la bajada venía despacio porque como no conocemos le pedimos a un inspector que nos guíe y nos trajo por acá. Habíamos cargado arena en esta ciudad y ahora tenía que ir al Túnel para dirigirme a Chaco", relató.Tras frenar el camión, arregló el inconveniente. "Espero poder seguir, el camión ya anda bien. Tiene seguro y todo. Manejaba solo, soy camionero de toda la vida. Por suerte no hay heridos", agregó. E