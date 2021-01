"La dulce espera", foto ganadora del concurso Ecos de la Pandemia

Se dieron a conocer los ganadores del Concurso de Fotografía, que desarrolló La Secretaría de Cultura de Entre Ríos, a través del Museo Provincial de la Imagen, y se realizó durante la segunda mitad de año.

Hay tres premios y cuatro menciones para fotos de entrerrianos.



El primer puesto se lo llevó Malena Abero, de 23 años. La paranaense estudia Comunicación Social y se dedica, hace muchos años, a la fotografía.



"Me enteré por un amigo y me gustó mucho la propuesta, por eso participe. La verdad que me lleve un lindo mimo", expresó a Elonce TV Malena.



"La foto ganadora la saqué yo y la llame `La Dulce Espera´, donde retraté a dos adultos mayores en una parada de colectivo en Bajada Grande. Refleja la espera que tuvieron que vivir nuestros abuelos por reencontrarse con su familia", dijo.



Y agregó que "a la vez, lo asoció con un acto de amor y dulzura, que es el de cuidarse entre todos, en estos tiempos tan complicados".



Sobre su participación en el concurso, comentó que "en principio pensé sacarles una foto a mis abuelos, pero después dije que era mejor algo más espontaneo. Uno de los últimos días que tenía para enviar la foto, salí a recorrer la ciudad y en Bajada Grande encontré la pareja de adultos mayores tomadas de la mano".



Malena, ese día le pidió el número a las personas, pero no logra contactarse con ellos.