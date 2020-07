Terrenos del Parque Urquiza: "No es inmutable lo que se autorizó hace 30 años"

Paraná Proponen ordenanza que regule situación de tierras lindantes al Patito Sirirí

, aseguró ael concejal Sergio Granetto en respuesta al argumento del corredor inmobiliario José María Armándola, quien aseguró aque hace 34 años que, en condominio con otra persona, es el propietario de los terrenos ubicados al final de calle Corrientes, sobre Alberti y De la Torre y Vera, frente al paseo del Patito Sirirí, en la zona del Parque Urquiza.El bloque Creer Entre Ríos presentará, este lunes ante el Concejo Deliberante de Paraná, un proyecto de ordenanza para salir al cruce del negocio inmobiliario puesto en marcha con esos dos inmuebles: uno tiene una superficie de 5669 metros² y el otro una superficie de 3414 m².Al respecto, Granetto, explicó aque uno de los puntos de la iniciativa esy si es que tienen esta propiedad, cómo fue que se dio ese proceso".Y continuó: "Este informe no será solo sobre los terrenos que tomaron estado público a través de una publicación de una inmobiliaria, sino, para que en unos años no nos volvamos a sorprender con que hay otros propietarios en alguna zona alrededor"."El segundo aspecto es unapara posibilitar que mientras se haga ese análisis, no avance ningún tipo de cambio sobre la naturaleza de ese espacio", explicó Granetto en comunicación conMientras que el tercer punto del proyecto es"Todas las voces políticas del HCD deberán estar representadas en esta comisión y los concejales deberán dar su opinión sobre la consideración que tienen sobre este espacio", aclaró."Una gran porción de esos terrenos, en el, se denomina, y por ende, tiene una serie de restricciones a su uso; es decir, que, detalló Granetto.Fue en esa línea que estimó:En la relación a la "sensible" situación de la barranca del Patito Sirirí, el concejal oficialista recordó que "hace unos años, el Estado invirtió varios millones de pesos para estabilizar el corrimiento que hubo, lo que generó un valor para el espacio lateral, que es sobre el hoy se discute"."Si alguien llegara a construir sobre ese terreno y hay un nuevo desplazamiento de la barranca, quién se hará cargo de esa situación", se preguntó en ese sentido.Otro punto que mencionó Granetto fue queEs que Armándola se basa en convenios y ordenanzas en las gestiones de Humberto Varisco, Mario Moine y Julio Solanas para sostener su posición."Es una situación que se debe reconsiderar porque la ciudad es un concepto dinámico ya que hace 20 o 30 años un terreno que no se valorizaba como un espacio verde, hoy por el crecimiento de la ciudad, se lo valoriza de una medida distinta", especificó el concejal., sentenció Granetto en relación a la titularidad y el uso de los terrenos ubicados en inmediaciones al Patito Sirirí., el concejal comentó queque se atribuye el dominio del espacio.