Historia del paranaense que descubrió su pasión por volar a través de un libro

Sus experiencias internacionales

La evolución de la aviación

En el mundo de la aviación, cada vuelo trae consigo una historia única, repleta de experiencias, pasión y desafíos que definen el camino de quienes surcan los cielos. Juan Amestoy, Gerente responsable y director de vuelo de operaciones en JetAviation Europa, compartió su trayectoria en este emocionante universo aeronáutico durante una charla en el Aeroclub Ciudad de Paraná. En un diálogo con Elonce, Amestoy reveló las vivencias y emociones que han marcado su carrera en la aviación."Estoy muy contento de estar en la ciudad, ver a mi gente, el lugar donde aprendí a volar. Para mí, es muy importante y siempre un placer este tipo de reencuentros y las charlas que organizamos", expresó.Desde sus primeros días en el mundo de la aviación, Amestoy rememora el año 1992 como el punto de partida de su carrera. "Mi vida despega en el año 92 cuando yo venía con mi bicicleta y me ponía a mirar cómo hacían 'toque y motor', las prácticas de vuelo J3 en el avión amarillo que teníamos desde el año 1946. En ese avión, tuve el placer de hacer mi primer vuelo de bautismo", relató.La historia de los hermanos Wright, dos bicicleteros sin formación en ingeniería o aerodinámica, pero con un sueño de volar de manera controlada, es un ejemplo inspirador. Gracias a su determinación, hoy podemos hacer realidad nuestros sueños en la aviación”, destacó.El vuelo solitario marca un hito en la carrera de todo piloto, y para Amestoy no fue la excepción. "Después de aterrizar tras unas prácticas con mi instructor, de repente yEl avión parecía tener el doble de potencia cuando volé en solitario. Fue una experiencia maravillosa que guardo con cariño en mi corazón", contó con emoción.Su carrera profesional lo llevó más allá de las fronteras argentinas, haciendo escala en diferentes países y culturas. "Comencé mi carrera volando en Light, una empresa excepcional con un equipo humano increíble, donde adquirí experiencia en vuelo profesional desde muy chico", mencionó.La India, Estados Unidos, Cabo Verde en África y Tailandia se convirtieron en destinos que marcaron su trayectoria, brindándole experiencias únicas y enriquecedoras., compartió."Actualmente resido en Suiza desde hace 16 años, y mi familia está muy arraigada aquí. Sin embargo, siempre hemos añorado nuestro país, nuestra cultura, y tenemos el sueño de regresar algún día", agregó.El avance tecnológico en la industria aeronáutica es imparable, y Amestoy se mostro entusiasmado por las nuevas secciones que se están desarrollando. "Actualmente estamos incursionando en una nueva sección de la industria aeronáutica llamada E-VTOL / Advance Air Mobility, que se refiere a aeronaves eléctricas de despegue vertical, algo totalmente innovador y que estamos a punto de experimentar por primera vez", reveló., sumó.Consultado sobre su próximo destino, reflexionó sobre la dinámica cambiante de la industria aeronáutica. "Me gustaría volver a Paraná y disfrutar con mis amigos originales del cielo, pero sinceramente, hoy, la industria de la aviación se mueve con una dinámica tan grande que es muy difícil saber cuál es el próximo destino", concluyó.