Jubilados municipales de Paraná están cobrando el aumento retroactivo del 8%

Tras los reclamos de jubilados municipales de Paraná por el no pago del aumento que había sido otorgado a los activos en marzo, desde la APS confirmaron aque este viernes está siendo abonado el incremento del 8%. Comunicaron que el gremio demandó al Ejecutivo de Paraná “la reapertura de la mesa de negociación salarial.“Los jubilados no cobraron, a los 30 días, el aumento que recibieron los activos municipales en marzo; en diálogo con el titular de la Caja de Jubilaciones, logramos que se efectivice el pago por complementaria. Este viernes, los jubilados municipales de Paraná están percibiendo el aumento del 8% retroactivo a marzo y que correspondía a abril”, comunicó ala secretaria general de la Asociación del Personal Superior de la Municipalidad de Paraná, Alejandra Levrand. Según confirmó, los recibos de sueldo están disponibles en la web de la Caja de Jubilaciones.“Los jubilados tendrán a disposición ese aumento que no fue liquidado con el mes de abril”, completó la secretaria de Jubilados de la APS, Eva Uhrig. Y fundamentó: “Con la inflación que hay, se pierde lo poco que se puede percibir y el poder adquisitivo no es el mismo”.En la oportunidad, Levrand repasó que “con los haberes de abril, los activos percibimos un 6% de incremento y los jubilados lo deberían recibir con los haberes de junio”.Punto aparte, la representante gremial de los jerarquizados de Paraná comunicó que, este viernes, solicitaron al Ejecutivo de Paraná “la reapertura de la mesa de negociación salarial porque en otras oportunidades, nos encontramos después del día 20 y las liquidaciones cierran con aumentos por decreto”.“Queremos que se abra la mesa de negociación salarial porque los empleados y los sindicatos necesitamos discutir el salario municipal”, sentenció.