Gobierno negó crisis diplomática con España: “Es un tema entre personas"

Política La embajadora de España se fue de Argentina

El Gobierno le restó importancia a la crisis diplomática que se abrió con España luego de que Javier Milei tratara de “corrupta” a la esposa del presidente del gobierno español Pedro Sánchez y circunscribió el hecho a una cuestión “entre personas y no entre países”.“El presidente Milei habló con la verdad como lo ha hecho en cualquier país, en cualquier escenario y ante cualquier auditorio”, dijo este lunes el vocero presidencial, Manuel Adorni, y volvió a considerar que debería ser el gobierno español el que se disculpe.Consultado por el pedido de rectificación pública, el llamado de consultas a la embajadora española en Buenos Aires en señal de protesta y la amenaza del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, quien no descartó incluso romper relaciones diplomáticas si Milei no se retracta, Adorni sostuvo “no entender el motivo de su resquemor (ya que) el presidente argentino no hizo mención a nadie en particular” en su discurso.Respecto de la posibilidad de una escalada diplomática, Adorni le restó importancia: “No nos preocupa la reacción diplomática porque el sentido común indica que no hay razón para que la haya y sería irracional que eso ocurra. Ante tantos insultos, descalificaciones y agravios por parte de funcionarios del gobierno español nosotros jamás hemos involucrado a las relaciones diplomáticas”.Durante un discurso en un encuentro en Madrid de dirigentes de extrema derecha organizado por el partido español Vox, Milei aludió Begoña Gómez, la esposa de Sánchez, como “mujer corrupta”: “Las élites globales no se dan cuenta de lo destructivo que puede llegar a ser implementar las ideas del socialismo (...), aun cuando tenga a la mujer corrupta, digamos, se ensucia [sic], y se tome cinco días para pensarlo”, aseguró. Aunque no mencionó a Sánchez o a Gómez por su nombre, sus palabras permitieron identificar a la pareja.“Se quiso traspolar un tema entre personas hacia un tema diplomático y me parece que se ha hecho de muy mala fe”, dijo el portavoz. Y reiteró que Milei “jamás pondría en riesgo ninguna relación con ningún país”.Semanas atrás el ministro de Transportes de España, Oscar Puente, sugirió que Milei tomaba drogas al dar sus discursos y el viernes la número tres del gobierno de Sánchez, Yolanda Díaz, le acusó de sembrar el “odio”.“La convocatoria a nuestro embajador es una muestra de contacto entre gobiernos, más allá de contactos a otros niveles de gobierno. Estuve en breve en contacto con la embajadora antes de su viaje a Madrid”, expresó Mondino.Y amplió, relacionando los cruces con las elecciones para el Parlamento Europeo: “La convocatoria a nuestro embajador tuvo lugar esta misma mañana en la sede de la Cancillería española; el canciller español reiteró la posición difundida ayer y el embajador argentino, luego de recordar las reiteradas acusaciones personales que buscan arrojar al presidente Milei al ‘fango de la política’ socialista frente a las próximas elecciones europeas, reafirmó que confiamos en que -superadas las instancias electorales que motivan estas acciones- podamos reconducir las relaciones entre nuestros Gobiernos para ponerlas en línea con las que nos reclaman nuestras sociedades”.