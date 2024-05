Descarriló tren en Buenos Aires y chocó con otra formación: decenas de heridos

Un tren del Ferrocarril San Martín descarriló esta mañana en el barrio porteño de Palermo y chocó contra otra formación, a la altura del puente ubicado en Dorrego y Figueroa Alcorta.En principio se cree que una formación que trasladaba pasajeros descarrilló y chocó con otra que trasladaba materiales para trabajos de mantenimiento.El SAME emitió una alerta roja y desplegó un gran operativo en la zona: dieciséis personas fueron trasladadas con distintos tipos de lesiones.“La formación fue totalmente evacuada y los heridos fueron trasladados a los Hospitales Fernandez, Pirovano y Rivadavia”, informaron fuentes oficiales.Una mujer de 55 años fue trasladada de emergencia en uno de los helicópteros del SAME. Otras 50 personas están siendo evaluadas en el lugar del impacto.El accidente ocurrió a las 10.31, sobre el viaducto Palermo a la altura de la avenida Figueroa Alcorta y el servicio quedó interrumpido, según informó Trenes Argentinos en un comunicado.El jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, indicó que “hay 60 personas asistidas” de las cuales “30 son código rojo”. “En algo más de 40 minutos logramos evacuar a todas las personas lastimadas”, agregó y precisó que no hubo víctimas fatales. Dos heridos fueron trasladados en helicóptero. “De los cuatro maquinistas, solo uno fue trasladado” a un hospital, agregó.La formación que venía con pasajeros chocó con otra que llevaba materiales para trabajo de mantenimiento ferroviario. Videos que circulan por las redes sociales muestran a pasajeros autoevacuándose por las vías, mientras otros son atendidos por el SAME y los Bomberos.Las autoridades realizaron una recorrida por los vagones y no se reportaron personas atrapadas. Intentan determinar cómo fue la mecánica del accidente.Omar Maturano, secretario general de La Fraternidad, denunció que había una locomotora detenida en las vías. “Se le dio vía libre al tren de pasajeros, se encontraron y chocaron”, detalló.“Trenes Argentinos comunica que una formación de la línea San Martín colisionó con una locomotora y un coche furgón vacío, a las 10.31, en el kilómetro 4,900 sobre el viaducto Palermo a la altura de la avenida Alcorta. Actualmente, personal de la empresa realiza las tareas para evacuar a las personas que se encuentran en la formación, los servicios de emergencia de la Ciudad de Buenos Aires asisten a los pasajeros. El servicio se encuentra interrumpido”, informó la empresa en un comunicado.Una mujer que viajaba en el último vagón dijo a TN que “había mucha gente tirada en el piso” y que vio “heridos de gravedad”. Según declaró, el tren paro, siguió y luego ocurrió el choque “muy fuerte”. “Escuchamos el estruendo de los vagones chocando”, agregó.“La formación fue totalmente evacuada y los heridos fueron trasladados a los Hospitales Fernández, Pirovano y Rivadavia”, informaron fuentes oficiales.