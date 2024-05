Milei viajará este sábado a Córdoba por el 25 de Mayo, pero no habrá pacto

Con la Ley Bases y el paquete fiscal todavía discutiéndose en el Senado, donde no obtuvieron todavía dictamen, el presidente Javier Milei decidió viajar de todas formas a Córdoba para el 25 de mayo, pero no se hará la firma del pacto con los gobernadores ese día.



De acuerdo con lo que precisaron fuentes oficiales, el jefe de Estado encabezará un acto en homenaje a la revolución de 1810, pero en principio estará acompañado únicamente por los miembros de su Gabinete y no por los mandatarios provinciales, que hasta este lunes por la tarde no habían sido convocados al encuentro.



“No tiene mucho sentido invitarlos, si no se va a hacer la firma del Pacto de Mayo”, explicó un importante funcionario cercano al líder libertario, que sería el único orador en el evento que podría realizarse en el cabildo de la capital cordobesa, ubicado sobre la calle Independencia al 30, frente a la Plaza San Martín.



De esta manera, finalmente se va a postergar el evento que se iba a hacer en esta misma fecha en el Palacio de Justicia de esa provincia y con los gobernadores, con quienes el Presidente iba a acordar 10 políticas de Estado.



Según señalaron en Casa Rosada, el documento se rubricará recién cuando se aprueben la Ley Bases y el paquete fiscal en el Congreso, tal como lo había anunciado el propio Milei en su discurso de apertura de sesiones legislativas, por lo que el cónclave podría pasar para junio o julio. (Infobae)