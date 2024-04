WhatsApp se actualiza e incorpora la inteligencia artificial: todos los detalles

Asistente de Inteligencia Artificial Meta Llama 3

Cómo activar las nuevas funciones

, la popular plataforma de mensajería global propiedad de Meta,. Estas actualizaciones están diseñadas para hacer que la comunicación sea más segura y accesible, independientemente de dónde se encuentre el usuario.Para los usuarios de iPhone,. Ahora pueden acceder a la aplicación utilizando Face ID, Touch ID o su código de acceso, eliminando la necesidad de recibir un SMS para iniciar sesión.Esta función, anunciada por la plataforma en X (anteriormente Twitter) el 24 de abril, ofrece una manera más segura de inicio de sesión, especialmente útil para situaciones en las que los usuarios no tienen acceso a la red. La función de passkeys ya estaba disponible para los usuarios de Android desde octubre, como se reveló en un post en Threads, otra de las redes sociales de Meta.Los poseedores de los, en lugar de utilizar su huella digital o PIN, según lo reportado por Time.Además de las nuevas formas de inicio de sesión, la aplicación amplió la funcionalidad de Meta Llama 3, un asistente de inteligencia artificial, a través de sus plataformas sociales, incluyendo Facebook, Instagram, Messenger y la propia WhatsApp.Los usuarios pueden utilizar este asistente en feeds, chats y búsqueda para obtener información y generar imágenes sin tener que salir de la aplicación que están utilizando.Para los interesados en activar los passkeys en sus dispositivos iPhone, el proceso es sencillo. Primero, abran la aplicación y vayan a Ajustes, luego a la sección de Cuenta. Aquí, si la función está activa, verán una opción marcada como Passkeys. Si aún no aparece, se recomienda tener paciencia hasta que la función se despliegue completamente.Estas actualizaciones de la app no solo refuerzan la seguridad y la conveniencia de la aplicación, sino que también abren nuevas posibilidades de interacción a través del asistente de IA, mejorando significativamente la experiencia del usuario.Con el despliegue de estas funciones, WhatsApp continúa posicionándose como un líder en innovación dentro del ámbito de la mensajería instantánea, tal como espera el CEO de Meta, Mark Zuckerberg.