Cómo impactará la baja del servicio de grúa y auxilio mecánico en los seguros

Valores

Sociedad Las compañías de seguro ya no brindarán servicio de grúa y auxilio mecánico

Cómo cambiará el negocio

Abusos

“A la vez se le otorga al ciudadano la posibilidad de elegir precio y servicio según su conveniencia y criterio. Muchos productores de seguros lo ven como una oportunidad de negocios para poder comercializarlo de manera complementaria a la póliza, generando mayores ingresos y a la vez una solución y un servicio de mayor calidad para sus clientes”, comentaron desde Nación.Ahora bien, con este nuevo panorama, surge la incógnita de cuánto cuesta contratar un servicio de auxilio y acarreo de forma independiente. Algunas empresas ofrecen planes mensuales, similares a los de una aseguradora y otras tienen un precio estipulado por kilómetro.Desde Remolques y Grúas GB, informaron a Infobae quePor su parte, Auxilio24 ofrece diferentes planes mensuales.Según los especialistas, esta es una decisión que debería haberse tomado hace bastante tiempo, ya que los servicios de auxilio mecánico y el servicio de remolque no forman parte del objeto de seguro y alteran el principio básico por el cual las primas deben destinarse al suficiente cumplimiento de las obligaciones del asegurador y su permanente capacidad económica y financiera.Foto: Infobae. Es algo de lo que se viene hablando hace tiempo, en algún momento iba a suceder. Es una buena noticia para las aseguradoras”, dijo a Infobae un operador de seguros independiente.“La medida es correcta desde el punto de vista técnico, porque el servicio de auxilio mecánico de la aseguradora se da a partir de un siniestro cubierto por la póliza. En ese caso el gasto de traslado lo tiene que cubrir la compañía de seguros. Lo que no cubre son situaciones de otro tipo, como el acarreo por falla del motor o porque el auto se quedó sin nafta”, explicó Juan Ignacio Perucchi, Gerente General de Cinalli brokers.“El servicio de remolque se instaló en los 90s, pero se fue desnaturalizando y se generaron abusos. Las empresas de asistencia pasaron a ser tan importantes para las aseguradoras que empezaron a poner cualquier precio. Además, cuando la atención no es buena, termina afectando la imagen del asegurador”, agregó.Otros especialistas del mercado contaron que muchos usuarios, al cotizar una póliza, preguntan por la cantidad de servicios de grúa por mes que tienen disponibles antes que por la cobertura. “Esto hizo que con el tiempo, las aseguradoras tuvieran que ampliar mucho este adicional, que incrementa los costos y complejiza el trabajo. El de las grúas es un problema. Hay clientes que quedan tirados cuatro o cinco horas esperando una grúa porque hay mucha demanda y tiene un costo altísimo para la aseguradora. Un acarreo de 150 kilómetros tiene un costo superior a los $100.000, y las primas se terminan yendo en esas cosas”, dijeron algunos brókers al conocer la resolución.“Hasta acá, los asegurados se desentendían de los costos y estamos hablando de hasta $1.000 millones mensuales, por compañía. Habrá que ver cómo se acomoda el mercado en 90 días, para cuando empiece a regir a pleno. Las aseguradoras están a favor de esto, más allá de lo económico, porque es un servicio que no controlan y el sistema actual iguala para abajo”, completó Perucchi.