El Colegio de Corredores de Entre Ríos se reunió con el Secretario de Justicia

Foto 1/2 Foto 2/2

Autoridades y asesores legales del Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios de Entre Ríos mantuvieron este miércoles una reunión con el Secretario de Justicia de la provincia, Dr. Martín Acevedo Miño. El encuentro estuvo vinculado con dos inquietudes que formalmente ha presentado el CCPIER al gobierno y que dio lugar al inicio del expediente N° 3028857: incumbencias y honorarios profesionales.



Por el Colegio estuvieron presentes el Tesorero, Martín Budo y el coordinador de la Comisión Paraná, Sebastián Vanotti; además de los asesores legales Julio Budasoff y Sebastián Budasoff.



La reunión fue valorada positivamente desde el Colegio ya que permitió presentar y ampliar las consideraciones respecto de honorarios e incumbencias en contrataciones del Estado, en operaciones de compraventa o locaciones.



Desde el CCPIER se planteó que comúnmente el gobierno denomina “comisiones” a los honorarios profesionales en sus pliegos licitatorios, y ello no corresponde en función de la legislación vigente y del carácter de profesional liberal del CPI. Por otra parte, se observan pliegos licitatorios para compraventa o locaciones que excluyen el pago de los citados honorarios, lo cual aleja o excluye a corredores inmobiliarios de la posibilidad de ser oferentes o intermediarios.



En diálogo con Elonce, Julio Budasoff, destacó que “en la reunión hubo avances importantes, Acevedo Miño nos entendió perfectamente, la charla fue muy buena, distendida y se pudo hablar con claridad y transparencia absoluta. Se logró una decisión en el sentido de avanzar en el tema”.



En este sentido, explicó que “cuando se hacen los procesos licitatorios con las oficinas públicas, suele ocurrir que se saca un párrafo donde dice que dicho concurso o licitación no generará derecho arancelario o a percibir comisiones a los corredores públicos y ahí es donde está la herida, porque no se interpreta la profesión del corredor que es quien concentra la oferta de inmuebles para locación o venta”.



Quedó acordada una reunión con el área de Contrataciones del Estado y continuar dialogando para profundizar ciertos aspectos técnicos.



Además de tratar estos temas puntuales, fue propicio el diálogo para abordar aspectos del ejercicio de las profesiones y líneas de acción del área de la Secretaría de Justicia. Los referentes del Colegio pusieron a disposición la institución para colaborar en todo lo que tenga que ver con los entrerrianos, y fundamentalmente con el uso del suelo, el tráfico de bienes inmuebles, y la potenciación de las inversiones para el sector, también se expresó que los corredores inmobiliarios son quienes tienen una mirada 360° de todos los aspectos en esta materia y por ello, quieren ser parte de las soluciones.