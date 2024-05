Impactante video: así está la planta de Coca en Porto Alegre por la inundación

Coca-Cola Femsa, el mayor embotellador de productos de Coca-Cola en Latinoamérica, suspendió hace diez días, las operaciones en su planta de Porto Alegre, ubicada en Rio Grande do Sul, Brasil, por las inundaciones registradas en esa región.Hasta ahora no tiene reporte de fallecimiento de trabajadores y su prioridad será apoyar a las comunidades afectadas, dio a conocer la empresa mexicana, que tiene en Brasil al país en donde más ha enfocado su expansión en los últimos años.Un video grabado por un drone que recorrió la zona, muestra a los camiones y los edificios de la planta, casi tapados por el agua."La compañía está evaluando el tiempo e inversiones que se requerirán para reabrir dicha instalación, así como las alternativas para suministrar producto y recibir apoyo de sus otras operaciones en Brasil y territorios contiguos", dijo Coca-Cola Femsa. "Con base en estimados actuales, la compañía no espera tener un impacto financiero relevante derivado de este incidente".

