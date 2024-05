Por la “chicharrita”, la estimación de cosecha de maíz cae otro 5%

Por la “chicharrita”, la estimación nacional de cosecha de maíz cayó en mayo de 50 a 47,5 millones de toneladas a nivel nacional, lo que representa una merma del 5% pese a sumarse 300.000 hectáreas al área de siembra, según analizó el informe mensual de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) a nivel nacional.



“La campaña 2023/24 es récord de siembra en maíz con casi 8,9 millones de hectáreas. Pero la mayor área está lejos de contener el daño por spiroplasma”, indicó el reporte.



No obstante, la “chicharrita” le ha quitado a Argentina un poco más del 20% de la producción maicera desde las proyecciones iniciales. Se sumaron 280 mil hectáreas de maíz a la superficie sembrada “Por relevamientos realizados con satélite por GEA / BCR en la zona núcleo han sido localizadas 280.000 hectáreas más de maíz. Falta aún por examinar el NO bonaerense y el trabajo será publicado próximamente en detalle”, describió la entidad santafesina.



Con estos nuevos guarismos, la siembra maicera 2023/24 es récord en la Argentina con 8,89 millones de hectáreas, superando por solo 10.000 la que fue la mayor siembra, la del ciclo anterior.



“Con este nivel de siembra y un horizonte normal de clima, Argentina debería haber superado las 61 millones de toneladas. Pese a la ola de calor de las dos últimas semanas de enero y la primera de febrero, las condiciones hídricas fueron muy buenas, antes y después de dicho período en gran parte de la región pampeana.



Por lo cual, la chicharrita, que es el insecto que transmite el spiroplasma, ha sido la máxima responsable de los recortes que se han ido realizando en los últimos meses. La chicharrita le ha quitado a la Argentina un poco más del 20% de la producción maicera”, describió el informe elaborado por Cristian Russo.



Con un 25% de avance en la cosecha, el atraso de las labores respecto a un año atrás es del 7%. En abril, el rinde nacional bajó de 70,3 a 65,0 quintales por hectárea.



“Se considera una siembra de 8,89 millones de hectáreas y un aumento del área que no será cosechada para grano comercial en 170.000 hectáreas. De esta manera, se considera que un total de 1,42 millones de hectáreas no entrarían al circuito comercial. Con una producción total estimada de 47,5 millones de toneladas, el aumento respecto al malogrado ciclo anterior es de un 32%”, detalló el reporte. (TN)